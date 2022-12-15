6'lı masa cumhurbaşkanı adayı kim? 6'lı masa cumhurbaşkanı belli oldu mu? Saraçhane'de 6'lı masa buluşması!

6'lı masa cumhurbaşkanı adayı kim olacak, belli oldu mu merak ediliyor. 6'lı masa cumhurbaşkanı adayı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 6'lı masanın Saraçhane mitingi ile birlikte dikkatler altılı masa cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorusuna çevrildi. Peki, 6'lı masa cumhurbaşkanı adayı kim? 6'lı masa cumhurbaşkanı belli oldu mu? İşte, Saraçhane'de 6'lı masa buluşması!

6'lı masa cumhurbaşkanı adayı kim? 6'lı masanın Saraçhane mitingi ile birlikte dikkatler altılı masa cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorusuna çevrildi. Peki, 6'lı masa cumhurbaşkanı adayı kim? 6'lı masa cumhurbaşkanı belli oldu mu? İşte, Saraçhane'de 6'lı masa buluşması haberimizde...

6'LI MASA CUMHURBAŞKANI ADAYI KİM, BELLİ Mİ?

6'lı masa cumhurbaşkanı adayı henüz açıklanmadı. Gündemde 6'lı masa cumhurbaşkanı adaylığı için Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın ismi geçiyor. Ancak henüz 6'lı masa cumhurbaşkanı adayı açıklanmadı.

Duvar'dan Serkan Alan'a konuşan Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, "Seçim sath-ı mailine girdikçe, ısındıkça ocak ayından sonra cumhurbaşkanı adayımız açıklanır" ifadelerini kullandı. Kulislerde bu tarihin nisan ya da mayıs olduğu ifade ediliyor.

"ADAYIMIZ, 13'NCÜ CUMHURBAŞKANI OLACAK"

Belirleyecekleri adayın 13'üncü cumhurbaşkanı olacağını söyleyen Aydın, adayı, "Başından itibaren masada liderlerin konuştukları, ortaya koydukları ilkelere ve prensiplere bağlı kalabilecek, samimi, dürüst, ülkeyi ve milleti düşünen, masayla istişareden kopmayan ve kopmayacak olan bir isim" olarak tarif etti.

6'LI MASADA KİMLER VAR?

6'lı masada bulunan isimler şunlardır:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu

6'LI MASADA HANGİ PARTİLER VAR?

6'lı masada CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti bulunmaktadır.

6'LI MASA SARAÇHANE'DE TOPLANDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Kararın ardından Ekrem İmamoğlu altılı masa liderlerini dayanışmaya çağırdı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanvekili Sabri Tekir, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu İBB başkanlık binasına geldi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise hastaneye gideceğini duyurarak programa katılamadı. İmamoğlu liderleri tek tek kapıda karşıladı.