6'lı masa Cumhurbaşkanı adayı 30 Ocak'ta mı açıklanacak? 30 Ocak'ta 6'lı masa ne açıklayacak?

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak "30 Ocak'ı beklesinler" açıklamasında bulundu. Seçimlere kısa bir süre kala 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı ne zaman açıklanacak merak edilirken, Öztrak'ın 30 Ocak açıklamasının ardından 6'lı masa Cumhurbaşkanı adayı ne zaman açıklanacak, 30 Ocak'ta mı, hangi ayda? 6'lı masa 30 Ocak'ta ne açıklayacak? merak edildi.

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6'lı masa CB adayı ne zaman açıklanacak? CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak "30 Ocak'ı beklesinler" açıklamasında bulundu. Seçimlere kısa bir süre kala 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı ne zaman açıklanacak merak edilirken, Öztrak'ın 30 Ocak açıklamasının ardından 6'lı masa Cumhurbaşkanı adayı ne zaman açıklanacak, 30 Ocak'ta mı, hangi ayda? 6'lı masa 30 Ocak'ta ne açıklayacak? merak edildi. İşte detaylar...

6'LI MASA 30 OCAK'TA NE AÇIKLAYACAK?

6 siyasi partinin 30 Ocak'ta 'Geçiş Süreci Yol Haritası ve Ortak Politikalar Metni'ni açıklayacağını hatırlatan Öztrak, "Anlaşılan her türlü zorlamaya, meydan okumaya rağmen 6'lı Masa'nın bu disiplinli çalışmalarının yürüyor olması hükümetin başını rahatsız ediyor. 'Bizimkisi onlardan daha iyi. Bizim protokolümüz de hazır' söylemini tedavüle soktu. Ne diyelim; taklitler asıllarını yaşatır. 30 Ocak'ı beklesinler, ülkemizi karanlıktan aydınlığa nasıl çıkaracağımızı görsünler" diye konuştu.

Ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Öztrak, HDP'nin cumhurbaşkanı adaylığı için 'Ortak adayda uzlaşabiliriz' açıklamasıyla ilgili, "HDP de Meclis'te grubu bulunan bir partidir. Dolayısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan partilerin kendi içişlerini ilgilendiren kararlarla ilgili konuşmayı siyasi nezaket bakımından doğru bulmayız" dedi.

6'LI MASA ADAYI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

6'lı masanın 2023 seçimlerine hangi cumhurbaşkanı adayıyla gideceği, ortak aday çıkıp çıkmayacağı 10. toplantının en önemli gündem maddesi olmuştu. Ancak toplantının ardından aday ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Gözler Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması için 11. toplantıya çevrildi.