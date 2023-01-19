Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim tarihini 14 Mayıs olarak duyurmasının ardından 6'lı masanın ne zaman adayını açıklayacağı ve adayın kim olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Beklenen açıklama CHP'li üst düzey kurmaylardan geldi. Peki, 6'lı masa adayını ne zaman açıklayacak? 6'lı masa aday belirleme süreci başladı mı? 6'lı masa aday belireme süreci ne zaman başlayacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Geçtimiz hafta MHP lideri Devlet Bahçeli'nin önceki gün seçimi "Mayısta bitirelim" açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da seçim tarihini"14 Mayıs" olarak duyurdu. Bu gelişmenin ardından 6'lı masa ne zaman adayını açıklayacağı ve adayın kim olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Beklenene açıklamaCHP'li üst düzey kurmaylardan geldi. Peki, 6'lı masa adayını ne zaman açıklayacak? 6'lı masa aday belireme süreci başladı mı? 6'lı masa aday belirleme süreci ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizde...

ALTILI MASA ADAYINI NE ZAMAN AÇIKLAYACK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 mayıs seçim açıklamaların ardından gözler 6'lımasaya çevrilmişti. Bir süredir kamuoyunun gündeminde olan Millet ittifakı aydını ne zaman açıklayacak? Sorusunun cevabını CHP'li kurmaylardan geldi. CHP'li üst düzey yöneticiler konuşmalarında şunları kaydetti: "30 Ocak'ta ortak hükümet programının tanıtımı yapılacak. Bundan sonra aday konusu gündeme gelir. 'Ortak program' ve yol haritasının birlikte veya ayrı ayrı tanıtılması konusu tartışılıyor. İki konunun birbirinin gölgesinde kalması istenmiyor. Belki ortak aday yol haritası ile birlikte açıklanır. Ama adayın açıklanması kesin şubatta olur, marta kalması mümkün değil. Şubat ayı ortası gibi en uygun tarih görünüyor." İfadelerine yer verdi.

TANINMA SORUNU OLAN BİR ADAY DÜŞÜNÜLSEYDİ 6 AY ÖNCE AÇIKLANIRDI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim tarihini açıklamasının ardından altılı masanın adayının belli olması bekleniyor. Altılı masa adaybelirleme sürecine ne zaman başlıçağını vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Beklenen açıklama CHP'li kurmaylardan geldi. İşte o açıklama...

Cumhuriyet gazetesine konuşan CHP kurmayları, "6'lı masanın ortak adayının açıklanmasının geç kalması eleştirilerine ne diyorsunuz" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Burada temel konu şu: Ortak adayın tanınma sorunu var mı, yok mu? Ortak adayın tanınma sorununun olmadığını biliyoruz. Tanınma sorunu olan bir aday düşünülseydi, isim 6 ay önceden açıklanırdı. Ancak böyle bir sorun yok, önümüzdeki ay açıklanması zaman açısından bir şey kaybettirmez. "ifadelerini kullandı.