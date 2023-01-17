6'lı masanın aday belirleme süreci devam ediyor. Masada bu sefer adayın kim olacağından ziyade kimin adayı açıklayacağı konuşulmaya başlandı. Peki 6'lı masa adayını kim açıklayacak? 6'lı masa cumhurbaşkanı adayını açıklayacak kim, ne zaman açıklayacak? İşte detaylar...

6'lı masanın adayı ne zaman açıklanacak? 6'lı masanın aday belirleme süreci devam ediyor. Masada bu sefer adayın kim olacağından ziyade kimin adayı açıklayacağı konuşulmaya başlandı. Peki 6'lı masa adayını kim açıklayacak? 6'lı masa cumhurbaşkanı adayını açıklayacak kim, ne zaman açıklayacak? İşte detaylar...

6'LI MASANIN ADAYINI KİM AÇIKLAYACAK?

Seçim tarihi yaklaştıkça Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı da merak ediliyor. Aday belirleme süreci henüz belli olmazken kulislerde dikkat çeken bir iddia konuşulmaya başlandı. İddiaya göre Şubat ortalarında Saadet Partisi'nde gerçekleşen toplantı sonrasında masanın en yaşlısı Temel Karamollaoğlu tarafından aday açıklanacak.

6'LI MASANIN ADAYI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre Ocak ayında Gelecek Partisi'nin ev sahipliğinde onuncu kez toplanan 6'lı Masa Adaylık için partiler kendi hazırlıklarını yapmaya başlarken, adayın ismine yönelik herhangi bir gelişme henüz yaşanmadı. 26 Ocak'taki İYİ Parti ev sahipliğinde yapılacak toplantıda da herhangi bir ismin zikredilmesi beklenmiyor.

TEMEL KARAMOLLAOĞLU ADAYI AÇIKLAYABİLİR

İddiaya göre masanın ikinci turunun son toplantısına ev sahipliği yapacak Saadet Partisi'nde ise adayın isminin büyük ölçüde belirleneceği ifade ediliyor. Şubat ayının ortalarında yapılması beklenen bu toplantı sonrasında olası adayın kamuoyuna duyurulması planlanıyor. 6 liderin ortak katılacağı bir toplantı ile açıklanması beklenen adayın isminin ise masadaki en yaşlı isim olan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu tarafından duyurulacağı ileri sürülüyor.