Ortak aday kim oldu? Mansur Yavaş mı Kemal Kılıçdaroğlu mu?

6'lı masa adayı saat kaçta açıklanacak? 6'lı masa yaklaşan seçimler öncesi son toplantılarını gerçekleştiriyor. Gözler 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı açıklamasına çevrildi. Peki, 6'lı masa adayı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 6'lı masa adayı bugün mü açıklanacak? Detaylar...

6'LI MASA ADAYI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tüm gözlerin çevrildiği toplantıda, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi bekleniyor. Toplantı sonrası açıklama yapılması öngörülüyor.

6'LI MASADA DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ

Cumhurbaşkanı adayının kim olacağını belirlemek için toplanan 6'lı Masa liderlerinin buluşmasından ilk fotoğraf kareleri geldi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliği yaptığı toplantıda duvardaki Necmettin Erbakan fotoğrafı dikkat çekti.

FOTOĞRAFTAKİ DİKKAT ÇEKEN DETAY

Liderlerin toplantısından ilk fotoğraflar da sosyal medyada paylaşıldı. 6 liderin oldukça ciddi göründüğü bir karedeki en dikkat çeken detay ise duvardaki fotoğraf oldu. Büyük bir çerçeve içerisinde duvara asılan fotoğrafta, eski Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın da olduğu görüldü. Fotoğrafın, Müslüman ülkeler arasındaki işbirliğini artırmak için 1997'de Erbakan öncülüğünde kurulan Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Ekonomik Örgütü'nün bir toplantısından olduğu öğrenildi.