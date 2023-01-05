6'lı masa adayı kim oldu? Altılı masa Cumhurbaşkanı adayını açıkladı mı? Altılı masanın adayı kim? 6'lı masa adayı açıklandı mı?

6'lı masa onuncu toplantısını bugün Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirdi. 6'lı masanın toplantısının sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı adayının kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, 6'lı masa adayı kim oldu? Altılı masa adayı kim? 6'lı masa adayı açıklandı mı? İşte detaylar...

6'lı masanın toplantısı sona erdi! Herkes adayın kim olacağını merak ediyor

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Cumhurbaşkanı adayının kim olacağına yönelik tartışmaların devam ettiği 6'lı masada, 10'uncu toplantı bugün gerçekleştirildi. Toplantının en önemli gündem maddesi ortak cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi olurken, yaklaşık 10 saat süren toplantının ardından gözler altı liderin yapacağı açıklamada. Peki, 6'lı masa adayı kim oldu? Altılı masa adayı kim? 6'lı masa adayı açıklandı mı? Detaylar haberimizde...

6'LI MASA ADAYI KİM OLDU?

6'lı masanın onuncu zirvesinden de fotoğraf kareleri ve görüntüler paylaşıldı. Millet İttifakı'nı oluşturan altı siyasi partinin genel başkanının 13 Şubat 2022 tarihinde başlattığı görüşmelerin ilk tur çalışmaları Saadet Partisi ev sahipliğinde 21 Ağustos 2022 tarihinde tamamlanmıştı. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu Altılı Masa'nın ikinci tur görüşmelerinin ilki 2 Ekim'de, CHP Genel Merkezi'nde yapılmıştı. Liderlerin dokuzuncu buluşması, 28 Kasım'da Demokrat Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilmişti.

6'LI MASA CUMHURBAŞKANI ADAYINI AÇIKLAYACAK MI?

6'lı masanın 2023 seçimlerine hangi cumhurbaşkanı adayıyla gideceği, ortak aday çıkıp çıkmayacağı toplantının en önemli gündem maddesi oldu. 6 muhalefet partisi liderinin ortak açıklama yapması bekleniyor.