İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı Masa'dan kalkmasının ardından Millet İttifakı'nın liderleri bugün Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde bir araya gelecek. Ülkenin gündeminde yer alan konu hakkında ise merak edilenler oldu. Vatandaşlar merakla arama motorlarında 6'lı masa adayı kim, belli oldu mu? Altılı masa adayı belli oldu mu? sorularına yanıt arıyor.

Son günlerin gündeminde yer alan konu hakkında merak edilenler var. Vatandaşlar arama motorlarında 6'lı masa adayı kim, belli oldu mu? Altılı masa adayı belli oldu mu? sorularına yanıt arıyor. 6'lı Masa'nın 5 ortağı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz ederek ayrılmasının ardından önceki gün bir araya gelerek yola devam kararı aldı. Peki, 6'lı masa adayı kim, belli oldu mu? Altılı masa adayı belli oldu mu?

6'LI MASA ADAYI KİM, BELLİ OLDU MU?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı Masa'dan kalkmasının ardından Millet İttifakı'nın liderleri bugün Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde bir araya gelecek. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını ittifakın "en yaşlı lideri" olduğu gerekçesiyle Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun açıklayacağı öğrenilirken, aday tanıtımının ise 10 Mart'tan sonra yapılacağı ifade ediliyor. 6'lı Masa'nın 5 ortağı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz ederek ayrılmasının ardından önceki gün bir araya gelerek yola devam kararı aldı. Bugün yine Akşener'siz olarak saat 14.00'te toplanacak olan 5 lider, cumhurbaşkanı adayını ve geçiş süreci yol haritasını açıklayacak.

Cumhurbaşkanı adayının Saadet Partisi Genel Merkezi önünde, ittifakın "en yaşlı lideri" olduğu gerekçesiyle Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu tarafından ilan edilmesi bekleniyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu, adaylığının açıklanmasının ardından CHP Genel Merkezi'ne geçecek. Ayrıca ittifakın yol haritasını cumhurbaşkanı adayının açıklaması bekleniyor. Adaylık tanıtımı ise 10 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis'i feshetmesinden ve YSK'nin belirleyeceği seçim takviminden sonra, birkaç gün içinde yapılacağı belirtiliyor. Aday tanıtım toplantısının, yaşanan deprem felaketi nedeniyle müzikli olmayacağı kaydediliyor.

Öte yandan Akşener ise beş liderin yapacağı toplantıya katılmayacak. İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, "Son toplantıda yaptıkları hatayı belirtecek irade beyanını ortaya koyarlarsa kapı açık" ifadelerini kullanmıştı. Millet İttifakı'nın bundan sonra yoluna beş parti olarak devam edeceği, Cumhurbaşkanlığı'nın kazanılması halinde kurulacak Millet İttifakı yönetiminde İYİ Parti'nin yer almayacağı dile getiriliyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masadan ayrılmasının ardından; CHP, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti liderleri, Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde önceki gün Akşener olmadan ilk kez toplandı. Yaklaşık 4.5 saat süren toplantıda, liderler yaşanan süreci ve gelinen noktayı değerlendirdi. Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada birliktelik vurgusu yapılarak "Düne ve bugüne sıkışmadan, 'Yarının Türkiyesi'ni inşa ve ihya etmekte kararlıyız! Bizler, 85 milyon insanımızın hiçbir ferdini dışarda bırakmadan, hiç kimsenin kalbini kırmadan, güvenini boşa çıkarmadan yolumuza devam edeceğiz. Hedefimiz; kaybedeni olmayan bir zaferdir" denildi.