Altılı masa toplantısı 2 Mart Perşembe bugün saat 14:00 'da başladı. Toplantı tüm hızıyla devam ederken vatandaşlar yeni adayın kim olacağını merak etti. Peki, 6'lı masa adayı kim, belli oldu mu 2023? Altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı açıklandı mı, kim oldu? Kemal Kılıçdaroğlu mu, Mansur Yavaş mı? Altılı masa adayı yeni bir isim mi olacak? 6lı masanın Cumhurbaşkanı adayı belirlendi mi? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı adayının kim olacağını belirlemek için toplanan 6'lı Masa liderlerinin buluşmasından ilk fotoğraf kareleri geldi. Peki, 6'lı masa adayı kim, belli oldu mu 2023? Altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı açıklandı mı, kim oldu? Kemal Kılıçdaroğlu mu, Mansur Yavaş mı? Başkan adayı belli oldu mu? 6lı masanın adayı kimdir? İşte ayrıntılar...

6'LI MASA TOPLANTISI BAŞLADI MI?

Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği Altılı Masa toplantısı bugün saat 14:00'te başladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 18 Şubat'ta deprem gündemi ile gerçekleştirilen toplantının ardından bu kez Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

6'LI MASANIN CUMHURBAŞKANI ADAYI KİM, BELLİ OLDU MU?

Tüm gözlerin çevrildiği toplantıda, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi bekleniyor. Toplantı sonrası açıklama yapılması öngörülüyor.

Altılı masanın adayı henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

6'LI MASADA KİMLER VAR?

6'lı masada bulunan isimler şunlardır:

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

- SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu

- DP Genel Başkanı Gültekin Uysal

- DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan

- Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu

6'LI MASA NE ZAMAN KURULDU?

Altılı Masa; CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi tarafından ilk toplantısı 12 Şubat 2022'de yapılarak kurulmuş siyasi bir oluşumdur. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Millet İttifakı'nın seçim sürecinde ittifak olduğunu, seçim sürecinin geride kalmasıyla bir iş birliği haline büründüğünü açıkladı.

Altılı Masa, ilk başta Millet İttifakı'ndan bağımsız bir oluşumdu. 26 Ocak 2023'de Altılı Masa yaptığı 11. toplantısı sonrası kendini ilk defa "Millet İttifakı" olarak tanımladı. Millet İttifakı, 30 Ocak 2023 tarihinde Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni Ankara'da kamuoyu ile paylaşmıştır.