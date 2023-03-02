6'lı masa Cumhurbaşkanı adayının kim olacağını belirlemek için toplandı. 6'lı masa adayının ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. Peki, 6'lı masa adayı bugün açıklanacak mı? Altılı masa adayı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

Millet İttifakı adayı kim oldu? Millet İttifakı adayı açıklandı mı?

6'lı masanın liderleri 18 Şubat'ta deprem gündemi ile gerçekleştirilen toplantının ardından bu kez Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği toplantı sonrasında aday bugün açıklanacak mı merak ediliyor. Peki, 6'lı masa adayı bugün açıklanacak mı? Altılı masa adayı ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...

6'LI MASA ADAYI BUGÜN AÇIKLANACAK MI?

Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği Altılı Masa toplantısı bugün saat 14:00'te başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 18 Şubat'ta deprem gündemi ile gerçekleştirilen toplantının ardından bu kez Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

ALTILI MASA ADAYI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bugün gerçekleşecek toplantıda, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi bekleniyor. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı adayının kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.