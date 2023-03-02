Gözler Millet İttifakı'nın adayına çevrilmişken, 6'lı Masa son toplantısını Saadet Partisi ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Saat 14.00'te başlayan toplantı 6 saat sürdü. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı adayı beklenirken yeni bir açıklama yapıldı. Peki, 6'lı masa adayı 6 Mart Pazartesi mi açıklanacak? Altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı 6 Mart 2023 günü mü belli olacak, aday adayları kimler? İşte detaylar...

12. kez gerçekleştirilen toplantıda Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı görüşüldü. Toplantıda bugün alınan kararların yönetim kurullarında görüşülmesi ve pazartesi günü liderlerin bir kez daha buluşması kararlaştırıldı. Peki, 6'lı masa adayı 6 Mart Pazartesi mi açıklanacak? Altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı 6 Mart 2023 günü mü belli olacak, aday adayları kimler? İşte bilgiler...

6'LI MASANIN TOPLANTISI BİTTİ Mİ?

12. kez gerçekleştirilen toplantıda Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı görüşüldü. Toplantıda bugün alınan kararların yönetim kurullarında görüşülmesi ve pazartesi günü liderlerin bir kez daha buluşması kararlaştırıldı. Millet İttifakı'nın 13. cumhurbaşkanı adayının pazartesi günü yapılacak olan 13. toplantıda netleşeceği belirtildi.

6'LI MASANIN ADAYI BELLİ OLDU MU, 6 MART PAZARTESİ Mİ AÇIKLANACAK?

Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için bir araya gelen 6'lı Masa toplantısı sona erdi. Toplantıdan sonra yapılan açıklamada, cumhurbaşkanı adayı konusunda anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaştık. Nihai açıklamayı 6 Mart 2023 tarihinde kamuoyu ile paylaşmak üzere Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde tekrar bir araya geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Toplantı sonrası altı siyasi partinin ortak imzasıyla metin yayımlandı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Millet İttifakını oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz.

Genel başkanların partilerinin yetkili kurullarını bilgilendirmeleri sonrası nihai açıklamayı 6 Mart 2023 tarihinde kamuoyu ile paylaşmak üzere Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde tekrar bir araya geleceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."