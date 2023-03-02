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6'lı masa aday açıklaması yapıdı mı? Son Dakika Altlı masa dayı kim oldu?

Gündem Haberleri

Cumhurbaşkanı adayının kim olacağını belirlemek için toplanan 6'lı Masa liderlerinin buluşmasından ilk fotoğraf kareleri geldi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliği yaptığı toplantı hakkında 6'lı masa aday açıklaması yapıldı mı? Son Dakik Altlı masa dayı kim oldu merak edildi.

6'lı Masa'nın toplantısından ilk kareler geldi, duvardaki fotoğraf dikkat çekti6'lı Masa'nın toplantısından ilk kareler geldi, duvardaki fotoğraf dikkat çekti
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 18 Şubat'ta deprem gündemi ile gerçekleştirilen toplantının ardından bu kez Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi. 6'lı masa aday açıklaması yapıldı mı? Son Dakika Altlı masa dayı kim oldu?

CUMHURBAŞKANI ADAYI BELİRLENECEK

Tüm gözlerin çevrildiği toplantıda, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi bekleniyor. Toplantı sonrası açıklama yapılması öngörülüyor.

Henüz toplantı sona ermedi.

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Altılı Masa 6'lı Masa Gündem Haberler Son Dakika

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