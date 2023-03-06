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6'lı masa açıklamasında kaç kişi toplandı?

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6'lı masa açıklamasında kaç kişi toplandı?

Meral Akşener, yeniden 6'lı Masa'ya oturdu. 6 lider Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde topladı, alınan kararlar görüşmenin ardından kamuoyu ile paylaşılacak. Peki, 6'lı masa açıklamasında kaç kişi toplandı?

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Yavaş ve İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı yardımcısı olmasını öneren İYİ Parti lideri Meral Akşener, yeniden 6'lı Masa'ya oturdu. 6 lider Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde topladı, alınan kararlar görüşmenin ardından kamuoyu ile paylaşılacak. 6'lı masa açıklamasında kaç kişi toplandı?

6'LI MASA AÇIKLAMASINDA KAÇ KİŞİ TOPLANDI?

Yavaş ve İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı yardımcısı olmasını öneren İYİ Parti lideri Meral Akşener, yeniden 6'lı Masa'ya oturdu. 6 lider Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde topladı, alınan kararlar görüşmenin ardından kamuoyu ile paylaşılacak. Toplantı devam ederken çok sayıda kişi de Saadet Parti Genel Merkezi önüne toplanmaya başladı. Binlerce vatandaş yapılacak açıklamayı bekliyor.

Henüz toplanan kişi sayısına ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

6'lı Masa Gündem Politika Haberler

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