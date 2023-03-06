6'lı Masa açıklaması CANLI izle! Altılı Masa Cumhurbaşkanı Adayı açıklaması canlı yayın izle! 6'lı masa adayı açıklanıyor!
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6'lı Masa toplantısı devam ederken çok sayıda vatandaş da Saadet Partisi Genel Merkezi önünde toplanmaya başlandı. Binlerce kişi, yapılacak açıklamayı bekliyor. Peki, 6'lı Masa açıklaması CANLI izle! Altılı Masa Cumhurbaşkanı Adayı açıklaması canlı yayın izle! 6'lı masa adayı açıklanıyor!
6'lı Masa canlı yayın açıklaması! 6'lı Masa toplantısı devam ederken çok sayıda vatandaş da Saadet Partisi Genel Merkezi önünde toplanmaya başlandı. Binlerce kişi, yapılacak açıklamayı bekliyor. Peki, 6'lı Masa açıklaması CANLI izle! Altılı Masa Cumhurbaşkanı Adayı açıklaması canlı yayın izle! 6'lı masa adayı açıklanıyor! Detaylar...
6'LI MASA CANLI ADAY AÇIKLAMASI
6'lı Masa liderleri cumhurbaşkanı adayının belirleneceği son toplantının ardından yapılacak açıklama bekleniyor.
6'lı Masa'nın açıklamaları haber kanallarından canlı olarak yayınlanırken açıklamalar geldikçe haberimizde yer alacaktır.
6'LI MASADA KİMLER VAR?
6'lı masada bulunan isimler şunlardır:
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
- SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
- DP Genel Başkanı Gültekin Uysal
- DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan
- Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu