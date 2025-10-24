Haberler

6 kilo doğan bebek gerçek mi, 6 kilo doğan bebek nerede doğdu?

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 37'nci haftasında sezaryenle dünyaya gelen bir bebek, 2024-2025 yılı istatistiklerine göre Türkiye'nin en uzun ve en kilolu bebeği olarak kayıtlara geçti. Vatandaşlar, 6 kilo ağırlığında doğan bu bebeğin gerçekten var olup olmadığını ve nerede doğduğunu merak etmeye başladı.

İnegöl Devlet Hastanesi'nde dünyaya gelen ve ailesi tarafından Ali Atilla ismi verilen bebek, 6 kilo 150 gram ağırlığı ve 59 santimetre boyuyla dikkat çekti. Uzmanlar, bu ölçülerin Türkiye standartlarının oldukça üzerinde olduğunu belirterek bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

6 KİLO DOĞAN BEBEK NEREDE DOĞDU, ADI NE?

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 37'nci haftasında sezaryenle dünyaya gelen bir bebek, 2024-2025 yılı verilerine göre Türkiye'nin en uzun ve en kilolu bebeği olarak kayıtlara geçti. Ailesi tarafından Ali Atilla ismi verilen bebek, 6 kilo 150 gram ağırlığında ve 59 santimetre boyunda doğdu.

DOĞUM ÖZEL HASTANEDE GERÇEKLEŞTİ

İnegöl'deki özel bir hastanede gerçekleştirilen doğumda, Kadın Doğum Uzmanı Dr. İbrahim Yaşa görev aldı. Annenin hamilelik sürecini yakından takip eden Yaşa, Özel Sağlık Merkezi Müdürü Ece Bircan'ın (28) son haftalarda yapılan kontrollerinde bebeğin beklenenden fazla kilo aldığını tespit etti.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK BEBEĞİ OLARAK KAYITLARA GEÇTİ

Dr. İbrahim Yaşa, doğum sonrası yaptığı açıklamada hem annenin hem de bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Bebek Bircan'ı başından beri ben takip ettim. Oldukça hızlı kilo alıyordu, bu da takibimizi zorlaştırdı. Sonuçta 6 kilo 150 gram ağırlığında, 37 haftalık sağlıklı bir erkek bebek dünyaya geldi. 2024-2025 taramalarında Türkiye'nin en büyük bebeği olarak kaydedildi. Bu ölçüler, literatüre girecek seviyede" dedi.

AİLEDEN İLK AÇIKLAMA: 'BİZİ DE ŞAŞIRTTI'

Baba Murat Tunç Bircan, doğum sürecinde görev alan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Anne Ece Bircan ise duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Bebeğimizin kilolu olacağını doktorumuz hep söylüyordu ama 6 kilo 150 gram olacağını hiç beklemiyorduk. Bizim için de büyük bir sürpriz oldu. En önemlisi sağlıklı olması, bu da bizi çok mutlu etti."

Osman DEMİR
