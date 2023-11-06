6 Kasım Pazartesi günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. Bu akşam televizyonda hangi diziler ve filmler var vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 6 Kasım TV yayın akışı! Bu akşam hangi film var insanlar tarafından gündeme geldi. Peki, 6 Kasım yayın akışında neler var?

6 Kasım TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? 6 Kasım Pazartesi ATV, Kanal D, Star, Show, Fox'da neler var?

Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 6 Kasım yayın akışı Bugün hangi diziler var? 6 Kasım Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını arıyor. 6 Kasım Pazartesi ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı! Detaylar haberimizde…

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 6 Kasım Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

6 KASIM PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI

SHOW TV YAYIN AKIŞI (6 KASIM 2022 PAZARTESİ)

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Asla Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show (Tekrar)

00:15 Aile (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI (6 KASIM 2022 PAZARTESİ)

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Safir

00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

KANAL D YAYIN AKIŞI (6 KASIM 2022 PAZARTESİ)

07:00 Yabancı Damat

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:30 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Hızlı ve Öfkeli 7

22:45 Hızlı ve Öfkeli 7

01:30 Yargı

FOX TV YAYIN AKIŞI (6 KASIM 2022 PAZARTESİ)

07:45 İlker Karagöz'le Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Yasak Elma

13:15 En Hamarat Benim

16:00 Yabani

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Bambaşka Biri

00:00 Şahane Hayatım

STAR TV YAYIN AKIŞI (6 KASIM 2022 PAZARTESİ)

07:00 Kiralık Aşk

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:15 Sakla Beni

18:15 Star Haber

19:00 Ömer (Özel Bölüm)

20:00 Ömer (Yeni Bölüm)

00:15 Sakla Beni

TV8 YAYIN AKIŞI (6 KASIM 2022 PAZARTESİ)

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye All Star

12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef All Star

00:15 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

TRT 1 YAYIN AKIŞI (6 KASIM 2022 PAZARTESİ)