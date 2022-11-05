İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İstanbul Maratonu'nun 44'üncünüsü 6 Kasım Pazar günü başlayacak. Maraton sırasında İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar, İstanbul Valiliği tarafından açıklandı. Peki, 6 Kasım Pazar hangi yollar kapalı? İstanbul Maratonu'nda hangi yollar kapalı olacak? Detayları haberimizde…

6 Kasım Pazar günü 44'üncüsü düzenlenecek İstanbul Maratonu kapsamında İstanbul Valiliği tarafından yapılan duyuru ile trafiğe kapanacak yollar açıklandı. Peki, 6 Kasım Pazar hangi yollar kapalı? İstanbul Maratonu'nda hangi yollar kapalı olacak? İşte detaylar…

6 KASIM PAZAR HANGİ YOLLAR KAPALI?

Toplam 60 bin kişinin mücadele edeceği maraton nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak. Konuya ilişkin açıklama yapan İstanbul Valiliği saat 06.00'da trafiğe kapatılacak yolları paylaştı:

Ragıp Gümüşpala Caddesi

Galata Köprüsü (İki yönlü trafiğe kapatılacaktır.)

Reşadiye Caddesi (Sirkeci Sahil yolu)

Ankara Caddesi,

Arabalı Vapur girişler

Gülhane Parkı sahil alt ve üst girişler ile Gülhane parkı içi yolu

Alayköşkü Caddesi

Ayasofya Meydan

Alemdar Caddesi

At Meydanı Caddesi

Divanyolu Caddesi

Cankurtaran (Ahırkapı Caddesi ve Ahırkapı İskele Sokaktan Sahil istikametine dönüş yapılmayacak)

Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesinden Sahil istikametine dönüş yapılmayacak)

Kumkapı (Kumluk Sokak, Segah sokak ve Işıl sokak dan Sahil yoluna çıkış yapılmayacak)

Kumkapı ve Balıkçılar Çarşısı çıkışlar

Gazi Mustafa Kemal Mudurnu varyant dönüşlerden itibaren sahil istikametine kapatılacak

Namık Kemal Caddesi (Küçüklanga caddesinden itibaren kapatılacak)"

İSTANBUL MARATONU İLK NE ZAMAN YAPILDI?

Tercüman gazetesinin ilk kez 1973 yılında gündeme getirdiği Asya'dan Avrupa'ya koşma fikri,1979 yılında bir grup Alman turistin girişimiyle hayata geçirilebildi. İstanbul Maratonu'nun bugünkü geniş kapsamına ulaşması ise İBB'nin himayesinde organize edilmesiyle sağlandı. Maratonda kategoriler ile ödüller arttırılırken, yerli ve yabancı atletlerin katılımında da dikkat çekici seviyede artış oldu. Organizasyon, dünyanın sayılı maratonu arasına girdi.