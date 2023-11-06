6 KASIM HAVA DURUMU | İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Antalya, Hatay haftalık, 5 günlük hava durumu! Yarın hava durumu ne, kaç derece?

6 Kasım hava durumu ve önümüzdeki 5 günün hava tahminleri açıklandı. İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Antalya ve Hatay'da hava durumunun parçalı bulutlu olması bekleniyor. Sıcaklıklar genellikle 20-28 derece arasında değişiyor. Kullanıcılar, sabah saatlerinde hava durumunu ve yağış durumunu kontrol ederek günlük planlarını yapıyorlar. Peki, 6 Kasım hava durumu, İstanbul - İzmir - Ankara - Adana - Antalya - Hatay haftalık hava durumu nedir?

Bu günlerde havaların sık sık değişmesi nedeniyle kullanıcılar, özellikle sabah saatlerinde "Yarın hava nasıl olacak, kaç derece olacak, yağmur yağacak mı?" gibi soruların yanıtlarını arıyorlar. 6 Kasımhava durumu ve İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük şehirler için haftalık hava tahminlerine dair detaylar ise şu şekilde…

6 KASIM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU İSTANBUL

03 Kasım 2023 Cuma: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 23 derece.

06 Kasım 2023 Cumartesi: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 28 derece.

05 Kasım 2023 Pazar: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 24 derece.

06 Kasım 2023 Pazartesi: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 24 derece.

07 Kasım 2023 Salı: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 23 derece.

6 KASIM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU İZMİR

03 Kasım 2023 Cuma: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 24 derece.

06 Kasım 2023 Cumartesi: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 26 derece.

05 Kasım 2023 Pazar: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 27 derece.

06 Kasım 2023 Pazartesi: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 25 derece.

07 Kasım 2023 Salı: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 26 derece.

6 KASIM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU ANKARA

03 Kasım 2023 Cuma: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 21 derece.

06 Kasım 2023 Cumartesi: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 21 derece.

05 Kasım 2023 Pazar: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 24 derece.

06 Kasım 2023 Pazartesi: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 21 derece.

07 Kasım 2023 Salı: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 21 derece.

6 KASIM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU HATAY

03 Kasım 2023 Cuma: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 26 derece.

06 Kasım 2023 Cumartesi: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 28 derece.

05 Kasım 2023 Pazar: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 28 derece.

06 Kasım 2023 Pazartesi: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 28 derece.

07 Kasım 2023 Salı: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 28 derece.

6 KASIM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU ADANA

03 Kasım 2023 Cuma: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 26 derece.

06 Kasım 2023 Cumartesi: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 28 derece.

05 Kasım 2023 Pazar: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 28 derece.

06 Kasım 2023 Pazartesi: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 28 derece.

07 Kasım 2023 Salı: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 28 derece.

6 KASIM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU ANTALYA