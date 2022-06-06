6 Haziran Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puan durumu! 6 Haziran Pazartesi Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu nasıl, bugün kim kaç puan aldı? - Haberler

Ekranların fenomen programlarından Yemekteyiz, son dönemde en çok merak edilen programlar arasında. Günün puan durumunu, verilen puanları merak eden izleyiciler, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün kazananı kim oldu? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puanları nasıl, kim yarıştı? 6 Haziran Pazartesi Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu nasıl, kim kaç puan aldı? merak ediyor. Detaylar yazımızda...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CANLI İZLE!

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ GEÇEN HAFTANIN KAZANANI KİM OLMUŞTU?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de geçtiğimiz hafta kazanan isim Ahmet Bey olmuştu. Bu haftanın kazananı Cuma günü belli olacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 6 HAZİRAN BUGÜNKÜ PUANLAR NASIL? KİM KAÇ PUAN VERDİ?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında bugün (6 Haziran Pazartesi) Fatma Hanım yarışıyor. Bugün yarışmacılar Fatma Hanım'ın evine konuk olacak. Fatma Hanım hazırladığı yemekleri birazdan diğer yarışmacılara sunacak.

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : Fatma Hanım

2. gün yarışmacısı : Gülay Hanım

3. gün yarışmacısı : Öznur Hanım

4. gün yarışmacısı : Metin Bey

5. gün yarışmacısı : İbrahim Bey

Henüz puanlar verilmedi. Yarışmacılar yemekten sonra puanlarını verecek. Puanlar verilince konumuza ekleyeceğiz.

6 Haziran Zuhal Topal'la Yemekteyiz puanları:

Gülay Hanım'ın Fatma Hanım'a verdiği puan : 6 puan

6 puan Öznur Hanım'ın Fatma Hanım'a verdiği puan : 7 puan

7 puan Metin Bey'in Fatma Hanım'a verdiği puan : 6 puan

6 puan Halil İbrahim Bey'in Fatma Hanım'a verdiği puan : 7 puan

Fatma Hanım'ın yarışmacılardan aldığı toplam puan : 26 puan

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