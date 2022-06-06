6 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! - Haberler

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 6 Haziran Pazartesi günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri şu şekildedir:

06.06.2022 01:00 01:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHÇELERARASI,KORUTÜRK MAHALLELERİ,KOÇTAŞ,JEOTERMAL

06.06.2022 01:00 01:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İNCİRALTI MAHALLESİ,DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTE HASTANESİ

06.06.2022 01:30 01:45 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ONUR,KORUTÜRK,FEVZİ ÇAKMAK,ILICA MAHALLELERİ,MİTHATPAŞA CADDESİ URLAYOLU, ATLAS, ARDIÇ, BADEM, BEGONYA, SELLUKA, MANOLYA, SARMAŞIK, SEDİR, SERVET, MİMOZA, FUNDA, ÇAMLIK, ZAMBAK, ÇAĞATAY, ZAKKUM, NİLÜFER SOKAKLAR,BALÇOVA TERMAL,ALMAN KONSOLOSLUĞU, TERMAL OTEL

06.06.2022 01:45 02:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAMTEPE,NARLI MAHALLELERİ,TÜRK TELEKOM

06.06.2022 02:00 02:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TELEFRİK MAHALLESİ,JEOTERMAL,TELEFERİK TESİSLERİ,BARAJ ARITMA

06.06.2022 02:15 02:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İNCİRALTI MAHALLESİ CİVARI

06.06.2022 02:15 02:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ILICA MAHALLESİ CİVARI

06.06.2022 02:30 02:45 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ILICA MAHALLESİ CİVARI

06.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ POSTACILAR MAHALLESİ,1844/10,1844/11,6067,6067/1,6067/2,6067/3,6067/4,6067/5, 7623,7651/1, 1844,7360,7360/1,7360/2,7360/3,7363,7364,7365,7365/1,7366,7368, 7368/1,7368/2,7368/3,7369, 7369/1,7369/2,7370 SOKAKLAR VE CİVARI

06.06.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BARBAROS MAHALLESİ,ANITKENT SİTESİ,5332,5330,5329/1 SOKAKLAR VE CİVARI

06.06.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜRPINAR MAHALLESİ,7236 SOKAKLAR CİVARI

06.06.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOĞANLAR MAHALLESİ,1509,OKUL SOKAKLAR VE CİVARI

06.06.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ESENTEPE MAHALLESİ,8809/4,8785/3,8809/9,8785/4,8785/5 SOKAKLAR VE CİVARI

06.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TERSANE,ALAYBEY,TUNA,DONANMACI MAHALLELERİ,YALI CADDESİ,YALI CAD. NİN 1671 SOK.İLE 1672 SOK.ARASI,1661,1662,1663, 1664,1665,1666,1672,1675,1677, 1678,1680,1693,1694,1695,1698, 1699 SOKAKLAR VE CİVARI

06.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BASIN SİTESİ MAHALLESİ,172-172/3-172/4-173-219 SOKAKLAR VE CİVARI

06.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÜÇKUYULAR MAHALLESİ,12-69-70 SOKAKLAR VE CİVARI

06.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇELEBİ MAHALLESİ,KENT,BAHÇELERARASI,SERHAT,URLA YOLU,ÖZEN,GÜNEŞ,OYA, SELVER,AY, ÇATALKAYA,DERYA,66,68,76,78,88,98,98,94,90,88,86,84,88,98 SOKAKLAR VE CİVARI

06.06.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAMLI MAHALLESİ,LEYLAK, KARACA, BORA SOKAKLAR VE CİVARI

06.06.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ FATİH MAHALLESİ,PLEVNE CADDESİ,1203,1210,1211 SOKAKLAR VE CİVARI

06.06.2022 09:00 10:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE BOZKÖY MAHALLESİ ÖZBATILILAR S.S.HOROZGEDİĞİ KOOP, HDA YAPI KONTEYNIR VE CİVARLARI

06.06.2022 09:00 17:00 ENH BİTKİ ÖRTÜSÜ TEMZİLİĞİ VE AĞAÇ BUDAMA İŞİ NEDENİYLE YUKARIBEY, AŞAĞICUMA TARIMSAL SULAMALAR, KÖY İÇME SULARI VE CİVARLARI

06.06.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE NARLICA MAHALLESİ VE CİVARLARI

06.06.2022 09:00 12:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE AŞAĞIBEY MAHALLESİ VE CİVARLARI

06.06.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İSKELE MAH. 102 , 103 , 104 , 105 , SOKAKLARI , ASLAN BURNU CADDESI , SIESTA MEVKII VE CIVARI

06.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATATÜRK MAH. TAMAMI, KOZLUDERE, KAPAKLIPINAR VE CIVARLARI

06.06.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇILE MH. BIR KISMI - ÇAKALTEPE MH. - PALAMUTARASI

06.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ANAFARTALAR, ATATÜRK, CUMHURIYET MAHALLELERI KISMEN

06.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ANAFARTALAR, ATATÜRK, CUMHURIYET MAHALLELERI KISMEN

06.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İNÖNÜ, AKINCILAR, CUMHURIYET, UMURBEY MAHALLELERI

06.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKINCILAR, ANAFARTALAR, ARTICAK, ATATÜRK, BAYIRLI, BEYAZITLAR, BOZDAĞ, CUMHURIYET, ÇOBANLAR, DOLAYLAR, EMMIOĞLU, GÜNLÜCE, GÖLCÜK, HÜRRIYRT, İNÖNÜ, KARADOÜĞAN, KUVVETLI, KÜÇÜKAVULCUL, MEŞRUTIYET, MIMARSINAN, MURSALLI, OCAKLI, OĞUZLAR, OVACIK, SÜLEYMAN DEMIREL, TEKKE, TÜRKMEN, UMURBEY, ÜÇEYLÜL, YENIKÖY, YENICEKÖY, YOLÜSTÜ VE ZAFER MAHALLELERI

06.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BÜLBÜLLER, VELILER, SÜLEYMANLAR, KERPIÇLIK, KIZILCA MAHALLELERI

06.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEFERIHISAR PAYAMLI MH MELTEMTUR SITELERI KUŞADASI SEFERIHISAR CD. BENGILER MH.

06.06.2022 09:30 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İSTIKLAL MAHALLESI HÜKÜMET VE HOCA İBRAHIM EFENDI CADDELERI , PATLANGIÇ, PAPATYA, KEREM, İNÖNÜ, İNCE, HUZUR, HASTANE, HANCIOĞLU, GÜNDOĞDU, BAL, ARIKBAŞI, GÜNEŞ VE GÜL SOKAKLAR

06.06.2022 10:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SOĞUKKUYU MAHALLESİ,1844/12 SOKAK VE CİVARI

06.06.2022 10:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BARBAROS MAHALLESİ,ÇAMDİBİ KAPALI PAZAR YERİ,5301/1 SOKAKLAR VE CİVARI

06.06.2022 10:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜRPINAR MAHALLESİ,7004/7 SOKAKLAR CİVARI

06.06.2022 10:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAMLI MAHALLESİ,ZİRVE,YALDIZ,ÇAĞDAŞ,YAKUT,CEYHAN SOKAKLAR VE CİVARI

06.06.2022 10:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ FATİH MAHALLESİ,ATATÜRK CADDESİ,1182 LANDOR EVLERİ SOKAKLAR VE CİVARI

06.06.2022 11:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BARBAROS MAHALLESİ,REFİK TULGA CADDESİ,5311,5315,5316,5320,5319,5321,5322,5447,5323,5448, 5324,5449,5325,5453,5328,5454,5326,5227,5437,5436,5438, 5439,5440,5441,5442 SOKAKLAR VE CİVARI

06.06.2022 11:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜRPINAR MAHALLESİ,7004/9, 7232/7 SOKAKLAR CİVARI

06.06.2022 11:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAMLI MAHALLESİ,OKYANUS,AÇELYA,TOPRAK,MENEKŞE SOKAKLAR VE CİVARI

06.06.2022 11:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ FATİH MAHALLESİ,ÇAMLIK,EGE CADDELERİ,1191 SOKAKLAR VE CİVARI

06.06.2022 12:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EGEMENLİK MAHALLESİ,6140 SOKAKLAR CİVARI

06.06.2022 12:30 17:30 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE AŞAĞIBEY MAHALLESİ VE CİVARLARI

06.06.2022 13:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜRPINAR MAHALLESİ,7004/4 VE 7004 SOKAKLAR CİVARI

06.06.2022 13:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ FATİH MAHALLESİ,EGE,ÇAMLIK CADDELERİ,1191 SOKAKLAR VE CİVARI

06.06.2022 14:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EGEMENLİK MAHALLESİ,6096/1-2-3,6133/1-2-3-4, AYDINLAR CADDESİ VE KEMAL PAŞA CADDESİ CİVARI

06.06.2022 14:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜRPINAR MAHALLESİ,7004/9,7232/1-2-3-4-5-6-7-8-9, 7236,7237,7004/11 SOKAKLAR CİVARI

06.06.2022 14:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAMLI MAHALLESİ,OKYANUS,DEFNE,YAREN SOKAKLAR VE SEFERİHİSAR CADDESİ CİVARI

06.06.2022 14:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HÜRRİYET MAHALLESİ PLEVNE,ÇAMLIK CADDELERİ,1083,1084,1085,1086,1087,1088, 1089,1090,1091 SOKAKLAR VE CİVARI

06.06.2022 15:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BARBAROS MAHALLESİ,5203/1-2-3,BURAK REİS CADDESİ,5301/1,5201 SOKAKLAR VE CİVARI

06.06.2022 15:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜRPINAR MAHALLESİ,7004/9,7232/1-2-3-4-5-6-7-8-9,7236,7237,7004/11 SOKAKLAR CİVARI

06.06.2022 15:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAHRAMANDERE MAHALLESİ,801, 518, 874,876 SOKAKLAR VE CİVARI

06.06.2022 15:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ FATİH MAHALLESİ,ÇAMLIK CADDESİ,1063,1099, 1100,1101,1102 SOKAKLAR VE CİVARI

06.06.2022 16:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZAFER MAHALLESİ,YENER CADDESİ,4303,4351,4414,4355,4357,4349,4349/1,4412,4305,4307,4309, 4402,4410,4301/1,4378,4380,4351,4353,4355,4357,4343,4301,4406, 4345,4376,4339 SOKAKLAR VE CİVARI

06.06.2022 16:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜRPINAR MAHALLESİ,7009,7009/1,7046,7044,7042,7040,7038,7007,7050,7052, 7056,7056/4-5-6-7-8,7025 SOKAKLAR VE CİVARI

06.06.2022 16:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇELEBİ MAHALLESİ,568,351, SEDA, 570 SOKAKLAR VE CİVARLARI

06.06.2022 16:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZAFER MAHALLESİ,FUAR ALANI ÜSTÜ,821 SOKAKLAR VE CİVARI

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