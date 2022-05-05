6 gün orucu ne zaman tutulur? Şevval ayı oruçları ne zaman tutulur?

6 gün orucu ne zaman tutulur, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Bayramla birlikte Şevval ayı başlamış oldu. Altı oruçlar da denilen 6 gün orucu bayramın hemen ardından eda edilir. Peki, Şevval orucu ne zaman tutulur? 2022 Şevval ayı 6 gün orucu başladı mı, nasıl tutulur? İşte faziletleri...

6 GÜN ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Şevval ayı orucu Ramazan'ın hemen ardından tutularak 30 güne 6 gün ekleyerek yapılan bir ibadet şeklidir.

Altı gün oruçları farz olmamakla birlikte Peygamber Efendimizin hadisinden hareketle fazileti büyüktür. Şevval ayı bayramda başlasa da ramazan bayramı haricinde tutulması gerekir. Buna göre altı oruçlar şevval ayı içerisinde yer alan art arda ya da ayrı ayrı olarak toplamda 6 gün tutulan oruçlara deniyor.

ŞEVVAL ORUCUNUN HÜKMÜ NEDİR?

Ramazan'dan sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur." (Müslim, Sıyâm, 204; Tirmizî, Savm, 53; Ebû Dâvûd, Savm, 59) buyurmuştur. Bu oruç peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 421, 422).

RAMAZAN'DA TUTULAMAYAN ORUÇLAR ŞEVVAL ORUCU NİYETİYLE TUTULABİLİR Mİ?

Şevval ayında nafile olarak tutulan oruç, Ramazan'da tutulmayan oruçların yerine geçmez; yani Ramazan'da tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de nafile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir. Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan'da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olur.

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