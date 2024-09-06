6 EYLÜL TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var?
6 Eylül tarihinde televizyon kanallarındaki yayın akışı merak ediliyor. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanallarının yayın akışı listesinde hangi programlar olduğu izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Bugün TV'de neler var, hangi programlar izlenebilir sorularının yanıtları ve daha fazlası haberimizde.
Bu akşam hangi dizilerin ve programların yayınlanacağı merak konusu. Son dönemde ilgi çeken birçok yapımın yayın saatleri, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. "Bu akşam televizyonda neler var? Hangi dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler yer alıyor?" gibi sorulara yanıt arayanlar için, 6 Eylül itibarıyla Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 gibi kanalların yayın akışı listesinde hangi programların ve dizilerin yer aldığına dair detaylı bilgi önem taşıyor. Bu akşam TV'de hangi diziler var? 6 Eylül 2024 tarihli yayın akışında neler var?
6 EYLÜL TV YAYIN AKIŞI
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ayazın Sonu Güneş
17:15 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Hızlı ve Öfkeli 8
22:45 Hızlı ve Öfkeli 8
01:30 Taş Kağıt Makas
04:30 Kalbim Ege'de Kaldı
TRT1 YAYIN AKIŞI
06:18 İstiklal Marşı
06:20 Şehirden Uzakta
10:30 Alişan ile Gülümse Hayata
13:15 Lingo Türkiye
14:30 Seksenler
15:45 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kara Ağaç Destanı
23:30 Büyük Gözler
01:35 Seksenler
02:55 Gönül Dağı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:00 Bu Sabah
10:00 Aile
12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Sıcak Takip
01:30 Sıcak Takip
02:45 Ezgi Sertel ile Gelin Evi
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:00 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Yalı Çapkını
23:00 Yalı Çapkını
01:30 Güzel Köylü
03:30 Düriye'nin Güğümleri
05:30 Kiralık Aşk
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Bir Gece Masalı
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Bir Gece Masalı
03:00 Safir
05:30 Tatar Ramazan
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
09:45 MasterChef Türkiye
13:45 Gazete Yaz Magazin
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
21:45 "Galler - Türkiye" Uluslar Ligi / Canlı
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
02:30 Gazete Magazin Yaz
04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
NOW YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:00 Aşk Mantık İntikam
13:45 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Kötü Kan
02:15 Mucize Doktor
04:30 Yasak Elma
06:00 Şahane Hayatım