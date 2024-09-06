6 EYLÜL TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var?

Bu akşam hangi dizilerin ve programların yayınlanacağı merak konusu. Son dönemde ilgi çeken birçok yapımın yayın saatleri, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. "Bu akşam televizyonda neler var? Hangi dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler yer alıyor?" gibi sorulara yanıt arayanlar için, 6 Eylül itibarıyla Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 gibi kanalların yayın akışı listesinde hangi programların ve dizilerin yer aldığına dair detaylı bilgi önem taşıyor. Bu akşam TV'de hangi diziler var? 6 Eylül 2024 tarihli yayın akışında neler var?

6 EYLÜL TV YAYIN AKIŞI

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ayazın Sonu Güneş

17:15 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Hızlı ve Öfkeli 8

22:45 Hızlı ve Öfkeli 8

01:30 Taş Kağıt Makas

04:30 Kalbim Ege'de Kaldı

TRT1 YAYIN AKIŞI

06:18 İstiklal Marşı

06:20 Şehirden Uzakta

10:30 Alişan ile Gülümse Hayata

13:15 Lingo Türkiye

14:30 Seksenler

15:45 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kara Ağaç Destanı

23:30 Büyük Gözler

01:35 Seksenler

02:55 Gönül Dağı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:00 Aile

12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Sıcak Takip

01:30 Sıcak Takip

02:45 Ezgi Sertel ile Gelin Evi

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:00 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Yalı Çapkını

23:00 Yalı Çapkını

01:30 Güzel Köylü

03:30 Düriye'nin Güğümleri

05:30 Kiralık Aşk

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Bir Gece Masalı

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Bir Gece Masalı

03:00 Safir

05:30 Tatar Ramazan

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

09:45 MasterChef Türkiye

13:45 Gazete Yaz Magazin

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

21:45 "Galler - Türkiye" Uluslar Ligi / Canlı

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

02:30 Gazete Magazin Yaz

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

NOW YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:00 Aşk Mantık İntikam

13:45 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Kötü Kan

02:15 Mucize Doktor

04:30 Yasak Elma

06:00 Şahane Hayatım