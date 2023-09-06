6 Eylül Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Masterchef 2023 Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Masterchef bugün kazananı kim?

Masterchef 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 6 Eylül dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Bugünkü mücadeleyi kim kazandı merak edildi. Peki, Masterchef 6 Eylül Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kimler kazandı? İşte detaylar...

Masterchef haftanın son dokunulmazlığını kim kazandı, açıklandı mı? Masterchef mavi takım mı kazandı? Masterchef kırmızı takım mı kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef hangi isimler kazandı? günün merak edilen konuları arasında geliyor.

MASTERCHEF BU HAFTANIN KADROLARI

Bu haftanın Mavi takım kaptanı Sefa oldu.

Masterchef 9. hafta kadrolar:

Mavi Takım : Sefa (K), Suna, Hasan, Esra, Barbaros, Kerem, Ayaz, Azize,

Kırmızı Takım : Dilara (K), Batuhan,Tolga, Kıvanç, Tanya, Sergen, Tahsin, Gamze

MASTERCHEF 2023 DÜN NELER OLDU?

9. Hafta 1.eleme adayı: Ayaz

2. eleme adayı: Suna

6 Eylül MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

6 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyunu henüz sona ermedi Güncel gelişmeleriçin sayfamızı takip edebilirsiniz.

3. eleme adayı: Açıklanmadı

4. eleme adayı : Açıklanmadı