6 Eylül İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!
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Gediz elektrik kesintisi listesi! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 6 Eylül Salı günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 6 Eylül'de İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 6 Eylül Salı günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 06.09.2022 01:00 06:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE AHIHIDIR, MERMERLİ, CAMİKEBİR, KASIMPAŞA MAHALLELERİ VE CİVARLARI
- 06.09.2022 06:00 07:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALAÇATI MAHALLESI HURMALI MEVKII, TAŞ OCAKLARI, 18041 SOKAK VE ÇEVRESI
- 06.09.2022 06:30 08:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BEŞEVLER MAH TAMAMI KUŞCUBURUN GIRIŞ VE SULAMA ABONELERI
- 06.09.2022 09:00 14:00 AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE YENİ FOÇA MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MAHALLESİ-GAZİ OSMAN PAŞA CADDESİ-HAYAL,ŞAFAK,KÖŞK,LOZAN,PARK,SÖNMEZ,BÜLBÜL SOKAKLAR VE CİVARLARI
- 06.09.2022 09:00 17:00 ENH BİTKİ ÖRTÜSÜ TEMİZLİĞİ VE AĞAÇ BUDAMA İŞİ NEDENİYLE FEVZİPAŞA MAHALLESİ VE CİVARLARI
- 06.09.2022 09:00 10:30 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KÜLTÜR MAHALLESİ, CUMHURİYET BULVARI, 1378 SOKAKLAR VE CİVARI
- 06.09.2022 09:00 12:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI GÖZTEPE MAHALLESİ, 106, 107, 110, 111 SOKAKLAR VE CİVARI
- 06.09.2022 09:00 14:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BOZYAKA MAHALLESİ, 3071, 3115, 3055, 3073, 3109, 3082, 3072, 3107, 3085, 3070, 3110, 3049, 3055, 3077, 3088, 3103, 3048, 3050, 3078, 3100, 3079, 3102, 3047, 3086, 4552, 3104, 5714/1, 3101, 3088, 3089, 3099, 3103, 3100, 3102, 3140, SARIYER MAHALLESİ, 5719, 5673/5, 5714/3-4-5-37, 5674, 5685/1, 5757, 5667, 5673/4, 5677, 5673, 5678, 5672, 5671, UĞUR MUMCU MAHALLESİ, 5757/3-4, 5656, 5757, 5757/6, 4192, 5714/1, 5757/22, 4171, 5714/4-5-34-35-37, 4183, 4193, 5757/23-27, 5785, 5787, 5782, 5757/6, 5777, 5786, 5792, 5770/7, KARABAĞLAR MAHALLESİ, 5770/19-6-2-3-9-4-5-7-8-10-15-16-17-18, 4016, 5775/1, 4020, 5770/19, 4019, 5775, 4018, 4012, 4017, 5773/2, 5788, 4032, 5757/6, 5773/1, 5784, 5770/1-3, 5777/1, 5780, 5760/8, 5777, 5794, 5783, 5781, 5772, 5779, 5782, 5760, 5764/2, 5768, 5756, 5764/1, 5788/5, 5757/6, 5671, 5757, 5764, 5769, 5788/3, YUNUS EMRE MAHALLESİ, YEŞİLLİK CADDESİ, ŞEHİT PİLOT VOLKAN KOÇYİĞİT, 4021, 4012, 4024, 4023, 4027, 4026, 4254/1, 5714/1, SELVİLİ MAHALLESİ, DOSTLUK BULVARI, BAHAR YILDIRIM İLKÖĞRETİM OKULU, 4015/2-3, 4019, 4012, 5714/1, 4019/12, ALİ FUAT CEBESOY MAHALLESİ, ESKİ İZMİR CADDESİ, 9125/13-18-25, 9131/13-14, 9135/7, REFET BELE MAHALLESİ, 9131/10-11-14-20, SEVGİ MAHALLESİ, ESKİ İZMİR CADDESİ, 4562, 4556, 4566, 4565, 4564, 4634, 4623, 4592, 4586, GÜNALTAY MAHALLESİ, MEHMET ÇİFTÇİ, 4070, 4864, 4829, 5714/1, 4842, 4846, 4847, 4876, 4827, 4845, 4828, 4841, 4843, 4844, 4857, 4879 SOKAKLAR VE CİVARI
- 06.09.2022 09:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI DONANMACI MAHALLESİ, 1704, 1728, ATTİLA İLHAN, SANCAR MARUFLU SOKAKLAR VE CİVARI
- 06.09.2022 09:00 14:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI GÜZELTEPE MAHALLESİ, 8424/3, 8424/4, 8424/10, 8424/9, 8424/11, 8424/25 SOKAKLAR VE CİVARI
- 06.09.2022 09:00 14:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI GÜZELTEPE MAHALLESİ, 8413, 8414, 8417, 8413/2, 8414/1 SOKAKLAR VE CİVARI
- 06.09.2022 09:00 14:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI GÜZELTEPE MAHALLESİ, 8424/3, 8424/4, 8424/5, 8424/21, 8424/20, 8424/1, 8423 SOKAKLAR VE CİVARI
- 06.09.2022 09:00 14:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI GÜZELTEPE MAHALLESİ, 8175/1, 8179, 8175/5, 8180 SOKAKLAR VE CİVARI
- 06.09.2022 09:00 14:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI GÜZELTEPE MAHALLESİ, 8123, 8125, 8124/1, 8125/1 SOKAKLAR VE CİVARI
- 06.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YUKARIAKTEPE-MUTAFLAR-ÇAMLIK VE PALAMUTÇUK MAHALLELERI
- 06.09.2022 09:00 10:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BOYALIK MAHALLESI PARK APART SITESI
- 06.09.2022 09:00 10:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KÜÇÜKBAHÇE MAH. ÖZLEMTUR SITESI TAMAMI .
- 06.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YENIKÖY AKÇAKÖY KUYUCAK BAHÇECIK MAHALLELERI
- 06.09.2022 09:00 10:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BENGISU MH. KISMEN
- 06.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KEMER, HACIHASAN, OVACIK MAHALLELERI
- 06.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KUTLUBEYLER, CEVIZALAN, BUCAK MAHALLELERI
- 06.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BIRGI MAHALLESI BOZDAĞ ÖDEMIŞ YOLU ÜZERI
- 06.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEFERIHISAR, ULAMIŞ, DÜZCE, TURGUT, İHSANIYE, BADEMLER GÖDENCE MAHALLESI, ÇAMTEPE MAHALLESI, GÖLCÜK MAHALLESI, EFEMÇUKURU, PAYAMLI, KAVACIK MAHALLESI, HEKIM KÖY, VE KÖYLER CIVARINDAKI ÖZEL TRAFOLAR .
- 06.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURIYET MAH.DM-43 A-G KOLLARI 5105-5110-5111-5108-5044 SOKAKLAR VE CIVARLARI
- 06.09.2022 09:30 17:30 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE FATİH MAHALLESİ ÖZLEM SOKAK, ÇETİN EMEÇ CADDESİ CİVARLARI
- 06.09.2022 09:30 17:30 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE HAMZALI VE CİVARLARI
- 06.09.2022 09:30 11:30 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE AYASKENT VE CİVARLARI
- 06.09.2022 10:00 16:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE GAZİPAŞA MAH. ŞEHİT SAMİ AKBULUT CADDESİ,57/1, 63 SOKAKLAR VE CİVARLARI
- 06.09.2022 10:30 12:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KÜLTÜR MAHALLESİ, CUMHURİYET BULVARI VE CİVARI
- 06.09.2022 10:30 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BOYALIK MAHALLESI ÇEŞME ASFALTI(KISMEN), DENI TATIL SITESI, 3194, 3195, 3196/1, 3198, 3199 SOKAKLAR VE ÇEVRESI
- 06.09.2022 10:30 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KÜÇÜKBAHÇE MAH. KARAREIS GES
- 06.09.2022 10:30 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZAFER MH. KISMEN
- 06.09.2022 13:00 15:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE HAYKIRAN-BELEN-YANIKKÖY-DOĞAKÖY-ÇUKURKÖY-EMİRALEM MERKEZ-DEĞİRMENDERE-YAYLA-ASARLIK YEŞİLPINAR MAHALLESİ-ASARLIK TOKİ EVLERİ-ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLARI
- 06.09.2022 13:00 15:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE VİLLAKENT 5172 SK.-5163 SK.-FLAMİNGO CADDESİ VE CİVARLARI
- 06.09.2022 13:00 14:30 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KÜLTÜR MAHALLESİ, CUMHURİYET BULVARI, DR. MUSTAFA ENVER BEY CADDESİ VE CİVARI
- 06.09.2022 13:00 18:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI GÜNEŞLİ MAHALLESİ, YEŞİLLİK CADDESİ, ESKİ İZMİR CADDESİ, HALİDE EDİP ADIVAR CADDESİ, 526/4-5, 528/1, 526, 528, 551 SOKAK, İZMİR PARK, NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ, ZAFERTEPE MAHALLESİ, YEŞİLLİK CADDESİ, EŞREFPAŞA CADDESİ, 613, 614/2, 612, 614, 555, 542, 544, 579, 541, 541/1, 611, 554, 606, 543, 539, 538, 540, 539, 551, 683, 538, 550, 558, 582, 532, 540, 596/1, 607, 596, 606, 537, 578, 606/1, 547, 533, 534, 535, 538, 532, 536, 537, 547, 2.KADRİYE MAHALLESİ, 610, 687, 600, 679, 681/3, 683, 683/1, 607, 635, 685, 681/1, 690, 740, 681, 682, 691, 684, 686, 688,579, 544, 680, 634, 679, 540, 607, 685, 633, ÇİMENTEPE MAHALLESİ, 606, 558, 607, 683, 682, 1.KADRİYE MAHALLESİ, 610, 689, 606, 606/2, 572, 600, 558, 607, 598, 682 SOKAKLAR VE CİVARI
- 06.09.2022 13:00 18:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SEVGİ MAHALLESİ, ESKİ İZMİR CADDESİ, 4642, 4655, 4640, 4641, 4655/1, 4592, 4651, 4652, 4654, 4705, 4640, 4623, 4577/2, 4652, 4647, 4586, 4649, 4648, 4647, 4586, ALİ FUAT CEBESOY MAHALLESİ, ESKİ İZMİR CADDESİ, 9125/18-19-20, 9135/4-7, ÇALIKUŞU MAHALLESİ, HALİDE EDİP ADIVAR CADDESİ VE CİVARLARI
- 06.09.2022 13:00 14:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BOYALIK MAHALLESI YEŞEREN SITESI, 3255, 3256 SOKAKLAR VE ÇEVRESI
- 06.09.2022 13:00 14:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KÜÇÜKBAHÇE MAH. ÖZLEMTUR SAHIL SITESI TAMAMI .
- 06.09.2022 13:00 14:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EMMIOĞLU MH KISMEN
- 06.09.2022 14:30 17:30 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE FATİH MAHALLESİ YIĞMA TEPE, BAKIRÇAY KOLEJİ CİVARLARI
- 06.09.2022 14:30 16:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KÜLTÜR MAHALLESİ, CUMHURİYET BULVARI, ŞEHİT NEVRES BULVARI VE CİVARI
- 06.09.2022 14:30 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇIFTLIK MAHALLESI SIMGE SITESI 139, 140 SOKAKLAR VE ÇEVRESI
- 06.09.2022 14:30 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KÜÇÜKBAHÇE MAH. MERCANKÖY TR-2 MERCANKÖY SITESI BIR KISMI
- 06.09.2022 14:30 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURIYET MH KISMEN
- 06.09.2022 16:00 17:30 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KÜLTÜR MAHALLESİ, ATATÜRK CADDESİ, CUMHURİYET BULVARI, BEDİA MUVAHHİT SOKAK VE CİVARI
- 06.09.2022 16:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ARDIÇ MAHALLESI 5426 SOKAK VE ÇEVRESI
- 06.09.2022 16:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KÜÇÜKBAHÇE MAH. MERCANKÖY TR-1 MERCANKÖY SITESI BIR KISMI
- 06.09.2022 16:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAYAKÖY MH KISMEN