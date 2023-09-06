Meteoroloji'nin uyarısından sonra başta Arnavutköy ve Başakşehir olmak üzere İstanbul'da şiddetli yağış etkili oluyor. Yağış nedeniyle yollar ve köprü altları suyla doldu. Göle dönen yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, Başakşehir'de metro istasyonunu su bastı. Peki, 6 Eylül İstanbul selde kaç kişi öldü? Selde ölenlerin ismi açıklandı mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Valilik tarafından yapılan art arda uyarıların ardından akşam saatlerinde İstanbul'da kuvvetli sağanak yağış etkisini gösterdi. Pek çok ilçede sele dönüşen yağış, özellikle Başakşehir ve Arnavutköy'de hayatı felç etti. Selde ölenlerin ismi açıklandı mı? 6 Eylül İstanbul selde kaç kişi öldü?

6 EYLÜL İSTANBUL SELDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul'un kuzeyi için yaptığı uyarıdan sonra megakentte yağış başladı. Arnavutköy'de sağanak yağış etkili oldu. Akşam saatlerinde başlayan yağmur giderek şiddetini arttırdı.

SEL SULARINA KAPILAN 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Sağanak yağış sonrası hayatını kaybedenlerin sayısı Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerimizde olmak üzere 2'ye yükselmiştir" denildi.

5 KİŞİ HASTANELERE NAKLEDİLDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstanbul'da etkili olan yoğun yağış sebebiyle meydana gelen su taşkını olayında 2 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum. Su taşkını olayından 5 kişi etkilenmiş ve ambulanslarımızla hastanelere nakledilmişlerdir. Her birine acil şifalar diliyorum. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi hasta kabulünü sürdürmekte, Başakşehir Devlet Hastanesi Acil Servisine ayaktan hasta kabul edilmektedir. Olayla ilgili olarak 52 ambulans ve 5 UMKE timi görevlendirmesi yapılmıştır. İstanbul'umuza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. Gelişmelere karşı görev başındayız." ifadelerini kullandı.