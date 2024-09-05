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6 Eylül Cuma Hutbesi yayınlandı! 6 Eylül Cuma Hutbesi tam metni!

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Diyanet İşleri Başkanlığı 6 Eylül Cuma günü okunacak Cuma hutbesini yayınladı. Cuma'yı idrak etmeyi ve birlik beraberlik ruhunu pekiştiren Cuma Hutbesi ile Müslümanlar bilinçleniyor ve dini bilgiler konusunda farkındalıkları artıyor. İşte 6 Eylül Cuma Hutbesi tam metni!

Müminleri bir araya getiren ve birlik beraberliğin feyzini almayı sağlayan Cuma Namazı, Cuma Hutbesi ile anlamlı hale geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı 6 Eylül Cuma Hutbesi ile önemli konularda bilgilendirmeler yapılırken inanlar bu konuları öğreniyor; unutulanlar hatırlanıyor.

6 Eylül CUMA HUTBESİ

6 Eylül Cuma Hutbesi yayınlandı! 6 Eylül Cuma Hutbesi tam metni!

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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