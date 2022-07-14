6. ev neyi temsil eder? Astrolojide 6. ev neyi temsil eder merak edilen konular arasında yer alıyor. Doğum haritasına bakan veya baktıran astrolojiyle ilgilenen insanlar, doğum haritasında yer alan evlerden biri olan 6.ev konuları hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Astrolojide 6. ev konuları hakkında konu başlıkları meraklıları için haberimizde derlenmiştir. Peki, 6. ev neyi temsil eder? Astrolojide 6. ev konuları! Astrolojide 6. ev nedir, neyi simgeler? İşte detaylar...

6. EV NEYİ TEMSİL EDER?

Astrolojide 6. evin neyi temsil ettiği ve 6. ev konuları doğum haritası yorumlarken edinilmesi gereken en temel astroloji bilgileri arasında yer almaktadır. Peki, 6. ev neyi temsil eder? İşte, astrolojide 6. ev konuları:

Astrolojide 6. ev; bireyin günlük hayatını, sağlığını, egzersiz ve beslenme düzenini temsil eder. 6. ev moda, iş hayatı, hizmet sektörü, detaylarda zekamızı nasıl kullandığımız konularını kapsamaktadır. Zekayı kullanma gücü, sağlık durumumuz, hijyen ve temizliğe verdiğimiz önem, günlük yaşamımızın nasıl geçtiği, modadan ne kadar etkilendiğimiz, çalışma ortamı gibi konular 6. ev konuları olarak sıralanabilir.

6. EV KONULARI

Sağlığımız,

İş yaşamımız

Beslenme alışkanlığımız,

Moda,

Başkalarına nasıl hizmet ettiğimiz,

Rutinlerimiz

6. evin sahibi Başak Burcu'dur. Yönetici gezegeni ise; Merkür'dür.

BAŞAK BURCU ÖZELLİKLERİ

Başak burcunun yönetici gezegeni Merkür'dür. Başak burcu; değişken, toprak elementinden, dişil bir burçtur.

Ürünleri toplama zamanıdır başak. Yaza girerken toprağa ekilenler artık büyüdü, olgunlaştı ve toparlanması gerek. Ardından toprağın dinlenme zamanı başlayacak. Yapılması gereken çok fazla iş var! İşte bu nedenle başak burçları oldukça çalışkan burçlardır. Onca ürünün toparlanması, kışa hazırlanması dikkatli ve titiz bir çalışmanın ürünüdür. Yoksa birçok ürün mundar olabilir, kullanılamayabilir. Titiz, tertipli ve düzenli çalışmak başak burçları için ilk söylenebilecekler arasında yer alır.

Pratik zekaları ile ellerine aldıkları işleri en kısa ve en verimli yoldan nasıl yapılması gerektiğini çok iyi bilirler. İyi birer organizatördüler fakat Aslan burçları gibi, buyurgan, emir veren bir tavırla değil analitik, mantıklı zihin yapıları ile yaparlar bunu. Yaptıkları işte en iyi ve en mükemmeli arzuladıklarından dolayı zaman zaman oldukça eleştirel yaklaşabilirler.

Sağlık konularına, sağlıklarına, kendi formlarına oldukça düşkündürler. Hatta çantasından saat başı krem çıkarıp ellerini sürekli kremleyen birini görürseniz, burcu veya yükseleni başak olması kuvvetle ihtimaldir. O dışarıya karşı da her zaman iyi görünmek ister kendini çirkin, kılıksız ve iyi hissetmediği zamanlar sosyalleşmek istemeyebilir.

Oldukça aktif çalışan bir zihin kapasiteleri vardır. Sürekli analiz eder, neden-sonuç ilişkileri kurar ve oldukça zeki olabilirler. Konu iş olduğu zaman kuralcı ve disiplinlidir. Amaç duyguları oldukça gelişmiştir. Öncelikle hedef belirler, hedefe gidilecek en kısa yolu oluşturur ve sonrasında harekete geçerler. Planlı ve metodik davranırlar.

Yöneticileri Merkür'dür. Sayılar, hesaplamalar, iletişim, bilgi onlar için önemlidir. Fakat İkizler gibi bilgileri yüzeysel değil, konuya hakim olabilecek düzeydedir. Toprak grubu bir burçtur, bu yüzden maddi hayatın önemini bilirler. Tepki yaratmaktansa, var olan tepkiye karşılık vermeyi tercih ederler. Sabit değildirler, ortama, duruma, şartlara rahatlıkla uyum sağlayabilirler.

Düzenlidir, fakat onların düzen ve sistem anlayışı zaman zaman sizinkinden çok farklı olabilir hatta sizlere rahatsız edici bile gelebilir. Fakat başakların sizlerin çözmekte zorlanabileceğiniz sistemleri ve kafalarında hesapları vardır. Her işin üstesinden zekaları ile gelirler.

Yere basmayan fikirlerle uğraşmaz, gerçekçi ve somut olan şeylerle uğraşır. Dişil bir burç olduğundan dolayı bir iş yaptıkları zaman bunun fark edilmesini ve üzerinde konuşulmasını isterler.

İyi bir gözlemcidirler. Eğer haritalarında başka göstergeleri de var ise bu gözlemlerini yazım yolu ile başkalarına aktarabilirler. Değişken bir burç olduğundan dolayı, fikirleri ve düşünceleri değişen ortam ve şartlara göre yeniden şekillenebilir.

Girişken ve aktif olmadıkları gibi, kendilerini göstermeyi, sürekli göz önünde olmayı sevmezler. Mahremiyet onlar için çok önemlidir. Bu yüzden ikinci planda kalabilirler veya ikinci planda kalmayı tercih edebilirler.

Medical astrolojide; karın, kalın bağırsak, ince bağırsak ve diyaframı temsil eder. Kurtlar, kolit, bağırsak problemleri, karın kısmında ki tüm rahatsızlıklar onların yönetimindedir.