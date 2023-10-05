6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu nedeniyle toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı araştırıldı. Vatandaşlar 6 Ekim yarın otobüsler ücretsiz mi? Yarın metrobüs, marmaray, tramvay ücretsiz mi, saat kaça kadar? sorularına yanıt aradı.

6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu olması sebebiyle okulların tatil olup olmadığı merak edildi. Arama motorlarında ise 6 Ekim yarın otobüsler ücretsiz mi? Yarın metrobüs, marmaray, tramvay ücretsiz mi, saat kaça kadar? sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

6 EKİM YARIN OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

6 Ekim günü, İstanbul'un Kurtuluşu olması sebebiyle İETT ücretsiz olacak. Otobüs, metro, metrobüs ve vapurlar Cuma günü 23.59'a kadar ücretsiz olacak.

6 EKİM OKULLAR TATİL Mİ?

6 Ekim 1923'te Şükrü Naili Paşa komutasındaki 3. Kolordu İstanbul'a gird ve işgal resmen sonlandı. Böylece her yılın 6 Ekim'i İstanbul'un kurtuluş günü olarak belirlendi ve kutlanmaya başlandı.

6 Ekim günü resmi tatil olarak sayılmıyor bu nedenle okullarda eğitime devam edilecek.