İstanbul'da ulaşım ücretsiz mi? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada toplu taşımanın bedava olup olmayacağı belirtildi. Peki, 6 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 6 Ekim 2022 Bugün İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı?

''Bugün toplu taşıma ücretsiz mi?'' sorusu, gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. İstanbul'un Kurtuluşu'nun 99. Yıldönümü, 6 Ekim Perşembe günü coşkuyla kutlanacak. Peki, 6 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 6 Ekim 2022 Bugün İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? İşte detaylar haberimizde...

6 EKİM TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ, BEDAVA MI?

İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluş günü olması nedeniyle her yıl 6 Ekim tarihinde toplu taşıma araçları ücretsiz oluyor. Bu yıl da beklendiği üzere 6 Ekim Perşembe günü toplu taşıma ücretsiz olacak.

İETT tarafından yapılan açıklamada, ''6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu'nda İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçları, ücretsiz olarak hizmet verecektir.'' ifadeleri yer aldı.

Buna göre, İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan İETT, metro, fünikeler, tramvay, şehir hatları vapurları ve toplu taşımaya entegre özel deniz motorlarında ulaşım ücretsiz olacak.

6 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

İstanbul'un Kurtuluşu'nun 99. yıldönümü, İstanbul'da çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Ancak 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu ile ilgili bir resmi tatil kararı bulunmuyor.

Dolayısıyla 6 Ekim'de kamu kurum ve kuruluşları normal çalışma düzenlerinde hizmet vermeye devam edecek. Okullarda eğitime devam edilecek. Kargo şirketleri ve PTT hizmet verecek, eczaneler de normal çalışma saatlerinde açık olacak.