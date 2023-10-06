"Serebral Palsi nedir, belirtileri nelerdir, hastaları ne kadar yaşar?" Araştırılan konular arasında yer alıyor. Serebral Palsi (CP), genellikle bebeklik veya çocukluk döneminde başlayan, kalıcı bir hareket ve kas kontrol bozukluğu olarak tanımlanan bir nörogelişimsel bozukluktur. Peki, 6 Ekim Serebral Palsi günü bugün mü? İşte detaylar…

6 Ekim Serebral Palsi günü bugün mü? Serebral Palsi nedir, belirtileri nelerdir, hastaları ne kadar yaşar?

CP'nin temel nedeni, beynin hasar görmesi veya gelişirken anormal bir şekilde gelişmesidir. Bu durum genellikle doğum öncesi, doğum anında veya doğum sonrası dönemde meydana gelir. CP'nin belirtileri ve şiddeti kişiden kişiye değişebilir. Peki, 6 Ekim Serebral Palsi günü bugün mü? Serebral Palsi nedir, belirtileri nelerdir, hastaları ne kadar yaşar? İşte detaylar…

SEREBRAL PALSİ NEDİR, BELİRTİLERİ NELERDİR?

Çocuklar sık sık kas zayıflığı yaşarlar ve bu durum normal gelişimlerini etkileyebilir. CP'li kişiler genellikle kaslarını koordine etmekte zorlanırlar, bu nedenle hareketleri düzensiz olabilir.

En yaygın CP tipi olan spastik CP, kasların sertleşmesine ve istemsiz kasılmalarına neden olur. Atetoid CP, istemsiz yavaş ve yılan gibi hareketlere yol açar. Ataktik CP, denge sorunlarına neden olur ve koordinasyonu zorlaştırabilir.

CP'li bireylerde bazen konuşma, işitme, görme veya bilişsel sorunlar gibi diğer nörolojik sorunlar da gelişebilir. CP'nin nedenleri arasında prematürite, annenin hamilelik sırasında geçirdiği enfeksiyonlar, radyasyona maruz kalma, doğum anında oksijen eksikliği gibi faktörler bulunabilir.

SEREBRAL PALSİ HASTALARI NE KADAR YAŞAR?

Serebral Palsi hastalarının yaşam beklentisi, belirtilerin ciddiyetine, tedavi ve rehabilitasyon olanaklarına ve diğer sağlık sorunlarına bağlı olarak değişebilir. İyi bir sağlık bakımı ve uygun rehabilitasyonla birçok CP hastası daha bağımsız ve verimli bir yaşam sürdürebilir. Bu nedenle, CP'li bireylerin yaşam beklentileri oldukça farklılık gösterebilir. Tedavi ve destek, hastaların yaşam kalitesini artırabilir ve uzun vadeli sonuçları olumlu yönde etkileyebilir.

6 EKİM SEREBRAL PALSİ GÜNÜ BUGÜN MÜ?

Dünyada 6 Ekim tarihi farkındalık oluşturmak amacıyla"Serebral Palsi Farkındalık Günü" olarak belirlenmiştir. Tüm dünyada her yıl 6 Ekim Günü'nde Serebral Palsi'li çocuklara dikkat çekmek amacıyla çeşitli etkinlikler yapılmaktadır.

Serebral Palsi, diğer adıyla Beyin Felci; kas aktivitesi ve vücut duruşu ile ilgili bir grup problemi tanımlayan rahatsızlıktır.