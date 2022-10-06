İstanbul'da toplu taşımayı kullanan vatandaşlar ücretsiz uyarısıyla karşılaştı. Toplu taşımaların ücretsiz olduğunu gören vatandaşlar 6 Ekim resmi tatil mi? sorusunu araştırıyor. İstanbul'da toplu taşımanın neden ücretsiz olduğu merak konusu oldu. Vatandaşlar İstanbul'da ulaşımın ücretsiz olduğunu araştırmakta. Peki, 6 Ekim resmi tatil mi? 6 Ekim İstanbul ulaşım ücretsiz mi? Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? İşte detaylar...

Gündemde yer alan haberlerden sonra 6 Ekim toplu taşıma neden ücretsiz? sorusu araştırılmaya başlandı. İstanbul'da toplu taşımayı kullanan vatandaşlar ücretsiz uyarısıyla karşılaştı. Toplu taşımaların ücretsiz olduğunu gören vatandaşlar 6 Ekim resmi tatil mi? sorusunu araştırıyor. İstanbul'da toplu taşımanın neden ücretsiz olduğu merak konusu oldu. Vatandaşlar İstanbul'da ulaşımın neden ücretsiz olduğunu araştırmakta. Peki, 6 Ekim resmi tatil mi? 6 Ekim toplu taşıma neden ücretsiz? Bugün otobüsler neden ücretsiz? Detaylar haberimizde...

6 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

İstanbul'un Kurtuluşunun 99. yılı bu sene 6 Ekim tarihinde kutlanacak. İstanbul işgalinin bitmesiyle 6 Ekim tarihi İstanbul'un Kurtuluşu olarak kutlanmakta.

6 EKİM TOPLU TAŞIMA NEDEN ÜCRETSİZ?

6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu nedeniyle İBB toplu taşıma araçlarını 6 Ekim Perşembe günü ücretsiz yaptı. 6 Ekim gününde toplu taşımalarda vatandaşlardan ücret alınmayacak.

İBB'nin 6 Ekim toplu taşıma ücretsiz duyurusu ise şu şekilde;