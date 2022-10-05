6 Ekim resmi tatil mi? 6 Ekim resmi tatil mi sayılyor? 6 Ekim tatil olacak mı? 6 Ekim okullar tatil mi?

İstanbul'un Kurtuluşunun 99. yılı bu sene 6 Ekim tarihinde kutlanacak. Birçok vatandaş ise 6 Ekim resmi tatil mi? 6 Ekim tatil mi? sorusunun yanıtını araştırıyor. 6 Ekim tarihinin İstanbul'un Kurtuluşu olması sebebiyle vatandaşlar 6 Ekim tatil mi? sorusuna yanıt arıyor. Peki, 6 Ekim resmi tatil mi? 6 Ekim resmi tatil mi sayılıyor? 6 Ekim tatil olacak mı? 6 Ekim okullar tatil mi?

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3 Kasım 1918'de başlayan İstanbul'un işgali 4 yıl 10 ay 23 gün sürmüştü. İstanbul'un işgali ise 6 Ekim 1923 tarihinde sona erdi. Bu nedenle 6 Ekim tarihinde İstanbul'un Kurtuluşu kutlanıyor. Her sene kutlanan İstanbul'un Kurtuluşu bu sene 99. kez kutlanacak. Peki, 6 Ekim resmi tatil mi? 6 Ekim resmi tatil mi sayılıyor? 6 Ekim tatil olacak mı? 6 Ekim okullar tatil mi?

6 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

İstanbul'un Kurtuluşu kutlamaları 6 Ekim tarihinde çeşitli yerlerde yapılacak. İstanbul'un Kurtuluşu olan 6 Ekim tarihi resmi tatiller arasında sayılmamakta bu nedenle 6 Ekim tatil değil. İş yerleri çalışmaya devam ederken okullar da eğitime devam edecek.

6 EKİM İSTANBULUN KURTULUŞU NEDİR?

İtilaf Devletleri donanmaları 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması'na dayanarak 13 Kasım 1918'de Haydarpaşa önlerine demirleyip İstanbul'a girdi. Fiilen gerçekleşmiş olan işgal, 16 Mart 1920 tarihinde resmi işgale dönüştü. Türk Ordusu'nun İzmir'e girmesinden sonra Fahrettin Paşa komutasındaki 5. Süvari Kolordusu İtilaf Devletleri kontrolündeki tarafsız bölgeye doğru ilerlemeye başladı. Bunun üzerine Müttefik kuvvetlerde bulunan Fransız ve İtalyan birlikleri derhal geri çekildi. Çanakkale'de bulunan İngiliz birlikleri General Harington'un emriyle savunma pozisyonu aldı.

İngiltere, Ankara Hükûmeti ile anlaşma yolları aramaya başladı. Ankara Hükûmeti İstanbul ve Çanakkale boğazlarının denetimini istedi. İngiltere başbakanı Lloyd George bu istekleri reddetti. Birliklere savaş pozisyonu alması emrini verdi.Fakat Harington ateş açılmaması emrini verdi. Türk birlikleri, İngiliz direnişi ile karşılaşmadan tarafsız bölgeye girerek Çanakkale Boğazı'na doğru ilerlemeye başladı. Türklerle savaşılmasını istemeyen Winston Churchill'in başını çektiği bir grup bakan istifa etti.

Diğer taraftan İzmir'in Kurtuluşu'ndan sonra Damat Ferit Paşa 21 Eylül 1922'de ülkeden kaçtı. Mudanya Mütarekesi gereği Trakya topraklarının teslimi yapılırken Türkiye'yi temsil edecek kişi olarak Mustafa Kemal Paşa'nın isteği ile Refet Paşa; İstanbul komutanı olarak da Millî Müdafaa Umumi Katibi Selahattin Adil Paşa görevlendirildi. Refet Paşa, 19 Ekim tarihinde TBMM Muhafız Grubu'ndan 100 kişilik bir kuvvetle Gülnihal vapuru ile Mudanya'dan ayrılıp İstanbul'a geldi. Ardından "İstanbul Komutanı" sıfatıyla Selahattin Adil Paşa, 81. Alay ile İstanbul'a geldi. Refet Paşa ve Selahattin Adil Paşa'nın İstanbul'a gelmesine rağmen işgal sonlanmadı. Çünkü mütarekeye göre işgal kuvvetleri barış antlaşması imzalanmasından hemen sonra İstanbul'u boşaltacaktı.

24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan Barış Antlaşması'ndan sonra, 23 Ağustos 1923'ten itibaren İtilaf kuvvetleri İstanbul'dan ayrılmaya başladı. Son İtilaf birliği ise 4 Ekim 1923 günü Dolmabahçe Sarayı önünde düzenlenen bir törenle Türk bayrağını selamlayarak şehri terk etti.

6 Ekim 1923'te ise Şükrü Naili Paşa komutasındaki 3. Kolordu İstanbul'a girdi[Not 1] ve işgal resmen sonlandı. İşgal 4 yıl 10 ay 23 gün sürdü. Her yılın 6 Ekim'i böylece İstanbul'un kurtuluş günü olarak belirlendi ve kutlanmaya başlandı.

İTİLAF DEVLETLERİNİN İSTANBUL'U İŞGAL ETMESİ

Osmanlı Devleti ve müttefikleri 1. Dünya Savaşı'nda yenilgiyi kabul ederek savaştan çekilmiştir. 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması'na dayanarak İtilaf Devletleri 13 Kasım 1918'de donanmalarını Haydarpaşa önüne demirlemiştir. 1918'de başlayan işgal, 16 Mart 1920 yılında resmi bir işgale dönmüştür.

ATATÜRK İSTANBUL'UN İŞGALİ HAKKINDA NE DEMİŞTİR?

Mustafa Kemal Paşa, Adana treninden inerek Haydarpaşa rıhtımına gelmiştir. Düşman gemilerinin zafer bayrakları açtığını ve topları İstanbul'a çevirerek limana girdiklerini gördüğünde "Geldikleri gibi giderler." demiştir.

İSTANBUL'UN İŞGALİ KAÇ YIL SÜRMÜŞTÜR?

İttifak Devletlerinin yenilgiyi kabul etmesi üzerine imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması sonucu işgal edilen İstanbul'un işgali 5 yıl sürmüştür.