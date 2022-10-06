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6 Ekim Perşembe Tramvay ve vapurlar neden ücretsiz? Bugün vapurlar, tramvaylar bedava? Tramvay neden ücret almadı?

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6 Ekim Perşembe Tramvay ve vapurlar neden ücretsiz? Bugün vapurlar, tramvaylar bedava? Tramvay neden ücret almadı?

İstanbul'un Kurtuluşunun 99. yılı bu sene 6 Ekim tarihinde kutlanacak. İstanbul işgalinin bitmesiyle 6 Ekim tarihi İstanbul'un Kurtuluşu olarak kutlanmakta. 6 Ekim gününde otobüse binen vatandaşlar ise ücretsiz uyarısını görünce tramvay neden ücretsiz? sorusunun yanıtını merak etti. 6 Ekim Perşembe Tramvay ve vapurlar neden ücretsiz?

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6 Ekim Perşembe Tramvay ve vapurlar neden ücretsiz? sorusu bugün vatandaşların gündeminde yer aldı. İstanbul işgalinin bitmesiyle 6 Ekim tarihi İstanbul'un Kurtuluşu olarak kutlanmakta. 6 Ekim gününde tramvay ve vapura binen vatandaşlar ise ücretsiz uyarısını görünce Tramvay ve vapurlar neden ücretsiz? sorusunun yanıtını merak etti. 6 Ekim Perşembe Tramvay ve vapurlar neden ücretsiz? Bugün vapurlar, tramvaylar bedava? Tramvay neden ücret almadı?

6 EKİM TRAMVAY VE VAPURLAR NEDEN ÜCRETSİZ?

6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu nedeniyle İBB toplu taşıma araçlarını 6 Ekim Perşembe günü ücretsiz yaptı. 6 Ekim gününde toplu taşımalarda vatandaşlardan ücret alınmayacak.

İBB'nin 6 Ekim toplu taşıma ücretsiz duyurusu ise şu şekilde;

6 Ekim Perşembe Tramvay ve vapurlar neden ücretsiz? Bugün vapurlar, tramvaylar bedava? Tramvay neden ücret almadı?

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