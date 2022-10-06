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6 Ekim Perşembe toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün marmaray ücretsiz mi?

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6 Ekim Perşembe toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün marmaray ücretsiz mi?

İstanbul'un Kurtuluşunun 99. yılı bu sene 6 Ekim tarihinde kutlanacak. İstanbul işgalinin bitmesiyle 6 Ekim tarihi İstanbul'un Kurtuluşu olarak kutlanmakta. 6 Ekim gününde otobüse binen vatandaşlar ise ücretsiz uyarısını görünce 6 Ekim Perşembe toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün marmaray ücretsiz mi? sorusuna yanıt aradı.

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6 Ekim Perşembe toplu taşıma ücretsiz mi? sorusu merak edildi. İstanbul'un Kurtuluşu'nun kutlandığı 6 Ekim gününde toplu taşıma kullanan vatandaşlar ücretsiz uyarısını görünce6 Ekim Perşembe toplu taşıma ücretsiz mi? sorusunu arattı. Peki, 6 Ekim Perşembe toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün marmaray ücretsiz mi?

6 EKİM TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İBB'nin yaptığı açıklamaya göre 6 Ekim gününde İstanbul'un Kurtuluşu sebebiyle toplu taşımalar ücretsiz. İBB'nin açıklaması ise şöyle; ''6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu'nda İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçları, ücretsiz olarak hizmet verecektir."

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