İstanbul'un Kurtuluşunun 99. yılı bu sene 6 Ekim tarihinde kutlanacak. İstanbul işgalinin bitmesiyle 6 Ekim tarihi İstanbul'un Kurtuluşu olarak kutlanmakta. 6 Ekim gününde otobüse binen vatandaşlar ise ücretsiz uyarısını görünce İETT otobüsler neden ücretsiz? sorusunun yanıtını merak etti. 6 Ekim Perşembe İETT otobüsler neden ücretsiz?

6 Ekim Perşembe İETT otobüsler neden ücretsiz? sorusu bugün vatandaşların gündeminde yer aldı. İstanbul işgalinin bitmesiyle 6 Ekim tarihi İstanbul'un Kurtuluşu olarak kutlanmakta. 6 Ekim gününde otobüse binen vatandaşlar ise ücretsiz uyarısını görünce İETT otobüsler neden ücretsiz? sorusunun yanıtını merak etti. 6 Ekim Perşembe İETT otobüsler neden ücretsiz? Bugün otobüs neden bedava? İETT neden ücret almadı?

6 EKİM İETT OTOBÜSLER NEDEN ÜCRETSİZ?

6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu nedeniyle İBB toplu taşıma araçlarını 6 Ekim Perşembe günü ücretsiz yaptı. 6 Ekim gününde toplu taşımalarda vatandaşlardan ücret alınmayacak.

İBB'nin 6 Ekim toplu taşıma ücretsiz duyurusu ise şu şekilde;