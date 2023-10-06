Her yıl 6 Ekim, bazı önemli olayların ve kutlamaların gerçekleştiği bir tarih olarak karşımıza çıkar. Tarih boyunca birçok önemli olaya ev sahipliği yapmış olan 6 Ekim, özel bir anlam taşır. Peki, 6 Ekim dünya ne günü? Bu tarih neden önemlidir ve 6 Ekim'de neler oluyor? İşte detaylar...

6 Ekim önemi nedir? 6 Ekim dünya ne günü? 6 Ekim'de ne var, ne olmuş?

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6 EKİM DÜNYA NE GÜNÜ?

Her yılın 6 Ekim'i İstanbul'un kurtuluş günü olarak belirlenmiş ve kutlanmaya başlanmıştır.

6 EKİM ÖNEMİ NEDİR?

Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanmasının ardından, 30 Ekim 1918'de İtilaf Devletleri'nin donanmaları Haydarpaşa limanı yakınlarına demir attı ve 13 Kasım 1918'de İstanbul'a giriş yaptılar. Bu, fiilen gerçekleşen bir işgaldi ve resmi olarak 16 Mart 1920'de başladı.

Ancak 24 Temmuz 1923'te Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının ardından, 23 Ağustos 1923'ten itibaren İtilaf kuvvetleri İstanbul'dan ayrılmaya başladılar. Son İtilaf birliği ise 4 Ekim 1923'te Dolmabahçe Sarayı önünde düzenlenen bir törenle Türk bayrağını selamlayarak şehri terk etti.

Tam olarak 6 Ekim 1923'te, Şükrü Naili Paşa komutasındaki 3. Kolordu İstanbul'a girdi ve böylece işgal resmen sona erdi. Toplamda, işgal 4 yıl 10 ay 23 gün sürdü. İstanbul'un kurtuluşu olarak kabul edilen bu önemli tarih, her yıl 6 Ekim'de kutlanmaya başlandı.