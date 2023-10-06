İtilaf Devletleri donanmaları 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması'na dayanarak 13 Kasım 1918'de Haydarpaşa önlerine demirleyip İstanbul'a girdi. Fiilen gerçekleşmiş olan işgal, 16 Mart 1920 tarihinde resmi işgale dönüştü. 6 Ekim günü ile ilgili sözler araştırılıyor. 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu sözleri ve mesajları Atatürk resimli! En güzel, yeni İstanbul'un Kurtuluşuna özel instagram, facebook sözleri!

6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu sözleri ve mesajları Atatürk resimli! En güzel, yeni İstanbul'un Kurtuluşuna özel İnstagram, Facebook sözleri!

6 Ekim 1923'te ise Şükrü Naili Paşa komutasındaki 3. Kolordu İstanbul'a girdi ve işgal resmen sonlandı. İşgal 4 yıl 10 ay 23 gün sürdü. Her yılın 6 Ekim'i böylece İstanbul'un kurtuluş günü olarak belirlendi ve kutlanmaya başlandı. 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu sözleri ve mesajları Atatürk resimli!En güzel, yeni İstanbul'un Kurtuluşuna özel instagram, facebook sözleri!

6 EKİM İSTANBUL'UN KURTULUŞU MESAJLARI VE SÖZLERİ!

" İstanbul 'un kurtuluşu, bağımsızlık ve özgürlüğün sembolüdür. Bugünü coşkuyla kutluyoruz!"

'un kurtuluşu, bağımsızlık ve özgürlüğün sembolüdür. Bugünü coşkuyla kutluyoruz!" " İstanbul 'un kurtuluşu, milletimizin birlik ve beraberliğinin zaferidir. Nice zaferlere!"

'un kurtuluşu, milletimizin birlik ve beraberliğinin zaferidir. Nice zaferlere!" "6 Ekim 1923, İstanbul 'un özgürlüğünün simgesi olarak tarihe geçti. Kutlu olsun!"

'un özgürlüğünün simgesi olarak tarihe geçti. Kutlu olsun!" " İstanbul 'un kurtuluşunun yıldönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'ü ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz."

'un kurtuluşunun yıldönümünde, Gazi 'ü ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." " İstanbul'un kurtuluşunu coşkuyla kutlarken, gelecekteki başarılarımızın da habercisi olması dileğiyle."

" İstanbul 'un kurtuluşu, milletimizin iradesinin zaferidir. Her daim özgür ve bağımsız yaşamaya devam edelim!"

'un kurtuluşu, milletimizin iradesinin zaferidir. Her daim özgür ve bağımsız yaşamaya devam edelim!" "Bu özel günde İstanbul 'un kurtuluşunu kutlayarak, geçmişimizden aldığımız güçle geleceğe umutla bakalım."

'un kurtuluşunu kutlayarak, geçmişimizden aldığımız güçle geleceğe umutla bakalım." " İstanbul 'un kurtuluşu, birlik ve beraberlikle aşılamayacak hiçbir zorluğun olmadığını gösteren bir örnektir."

'un kurtuluşu, birlik ve beraberlikle aşılamayacak hiçbir zorluğun olmadığını gösteren bir örnektir." "Bugün, İstanbul'un kurtuluşunu kutlayarak, geçmişimizin mirasını korumaya ve daha parlak bir geleceğe ilerlemeye devam ediyoruz."

Mustafa Kemal Atatürk

" İstanbul'un kurtuluşunun yıldönümünde tüm İstanbullulara sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Kutlu olsun!"

İstanbul 'un kurtuluşunun 100. yılı kutlu olsun! Bu büyük şehrin özgürlüğünü kutlamak için buradayız.

'un kurtuluşunun 100. yılı kutlu olsun! Bu büyük şehrin özgürlüğünü kutlamak için buradayız. İstanbul 'un kurtuluşu, zaferin ve dayanışmanın simgesidir. Bu özel günde tüm İstanbulluları selamlıyoruz.

'un kurtuluşu, zaferin ve dayanışmanın simgesidir. Bu özel günde tüm İstanbulluları selamlıyoruz. İstanbul 'un kurtuluşu, tarihimizin en önemli anlarından biridir. Geçmişimize saygıyla, geleceğe umutla bakıyoruz.

'un kurtuluşu, tarihimizin en önemli anlarından biridir. Geçmişimize saygıyla, geleceğe umutla bakıyoruz. İstanbul 'un kurtuluşu, bağımsızlık ve özgürlüğün sembolüdür. Bu anlamlı günü coşkuyla kutluyoruz.

'un kurtuluşu, bağımsızlık ve özgürlüğün sembolüdür. Bu anlamlı günü coşkuyla kutluyoruz. İstanbul'un kurtuluşu, birlik ve beraberliğimizin bir göstergesidir. Birlikte daha güçlüyüz.

Ulu Önder Atatürk

İstanbul 'un kurtuluşunun 99. yılında, şehrin güzelliklerini ve zengin tarihini bir kez daha hatırlayarak kutlayalım.

'un kurtuluşunun 99. yılında, şehrin güzelliklerini ve zengin tarihini bir kez daha hatırlayarak kutlayalım. İstanbul 'un kurtuluşu, her zaman hatırlamamız gereken bir ders: Özgürlüğümüzü korumak için neler yapabileceğimizi öğrenmeliyiz.

'un kurtuluşu, her zaman hatırlamamız gereken bir ders: Özgürlüğümüzü korumak için neler yapabileceğimizi öğrenmeliyiz. İstanbul 'un kurtuluşunu kutlayarak, şehrin kültürünü ve mirasını daha fazla tanımak için bir fırsat buluyoruz.

'un kurtuluşunu kutlayarak, şehrin kültürünü ve mirasını daha fazla tanımak için bir fırsat buluyoruz. İstanbul , tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dolu bir şehir. Kurtuluş günü, bu zenginliği daha da vurguluyor.

, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dolu bir şehir. Kurtuluş günü, bu zenginliği daha da vurguluyor. İstanbul'un kurtuluşunu coşkuyla kutluyoruz! Gelecekte de özgürlüğümüzü korumak için birlikte çalışmaya devam edelim.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk

" İstanbul 'un Kurtuluşu'nun 99. yılında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyoruz. İstanbul 'a olan sevgimiz daim olsun!"

" İstanbul 'un kurtuluşu, bağımsızlık mücadelemizin en önemli dönüm noktalarından biriydi. Bu özel günde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kahraman İstanbul halkını saygı ve şükranla anıyoruz."

'un kurtuluşu, bağımsızlık mücadelemizin en önemli dönüm noktalarından biriydi. Bu özel günde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kahraman İstanbul halkını saygı ve şükranla anıyoruz." "İstanbul'un kurtuluşu, tarihimizin en büyük zaferlerinden biridir. Bu büyük günün coşkusunu paylaşarak, Türkiye'nin birliği ve bağımsızlığı için çalışmaya devam edelim."

"İstanbul'un kurtuluşu, milletimizin azim ve kararlılığının bir simgesidir. Bu özel günde, ülkemizin birlik ve beraberliği için dua ediyoruz."

Atatürk