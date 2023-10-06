Bugün toplu taşımaların ücretsiz olup olmadığı merak ediliyor. Vatandaşlar arama motorlarında 6 Ekim İstanbul ulaşım ücretsiz mi? İstanbul'da bugün toplu taşımalar ücretsiz mi? sorularına yanıt aradı.

İstanbul'un Kurtuluşu olan 6 Ekim günü otobüs, metrobüs, metro ve tramvay gibi toplu taşıma araçlarının bedava olup olmadığı vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki, 6 Ekim İstanbul ulaşım ücretsiz mi? İstanbul'da bugün toplu taşımalar ücretsiz mi?

6 EKİM İSTANBUL ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

6 Ekim günü, İstanbul'un Kurtuluşu olması sebebiyle İETT ücretsiz olacak. Otobüs, metro, metrobüs ve vapurlar Cuma günü 23.59'a kadar ücretsiz olacak.

İETT'nin resmi sitesinde yer alan duyuru şöyle:

"6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu dolaysıyla toplu ulaşım ücretsiz olacak. Kişiselleştirilmiş İstanbulkart'ınızla 6 Ekim 2023 Cuma günü ücretsiz seyahat edebilirsiniz.

*Adalar elektrikli hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tünel, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim, 121CS Sultanahmet-Çamlıca Tepesi hatları,139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VİP hatlarımızda ücretsiz uygulaması geçerli değildir."

6 EKİM OKULLAR TATİL Mİ?

6 Ekim 1923'te Şükrü Naili Paşa komutasındaki 3. Kolordu İstanbul'a gird ve işgal resmen sonlandı. Böylece her yılın 6 Ekim'i İstanbul'un kurtuluş günü olarak belirlendi ve kutlanmaya başlandı.

6 Ekim günü resmi tatil olarak sayılmıyor bu nedenle okullarda eğitime devam edilecek.

Toplu Taşıma

6 EKİM ÖNEMİ NEDİR?

İtilaf Devletleri'nin donanmaları, 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması temelinde 13 Kasım 1918'de Haydarpaşa limanına demir attılar ve İstanbul'a girdiler. Bu işgal eylemi, resmi bir işgale dönüşmeden önce 16 Mart 1920'ye kadar devam etti.

Ancak 6 Ekim 1923 tarihinde, Şükrü Naili Paşa tarafından komuta edilen 3. Kolordu, İstanbul'a girdi ve işgal resmen sona erdi. İstanbul'un bu işgalden kurtuluşu, toplamda 4 yıl 10 ay 23 gün sürdü. Her yılın 6 Ekim'i, bu önemli tarihin anısına İstanbul'un kurtuluş günü olarak kabul edildi ve kutlamalar başladı.