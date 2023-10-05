İtilaf Devletleri donanmaları 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması'na dayanarak 13 Kasım 1918'de Haydarpaşa önlerine demirleyip İstanbul'a girdi. Fiilen gerçekleşmiş olan işgal, 16 Mart 1920 tarihinde resmi işgale dönüştü. İstanbul'un Kurtuluşu olan 6 Ekim okullar tatil mi? Cuma günü okul var mı, yok mu? 6 Ekim resmi tatil mi?

6 Ekim İETT ücretsiz mi? 6 Ekim Cuma günü toplu taşıma bedava mı? Otobüs, vapur, metrobüs, marmaray ücretsiz olacak mı?

6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu olması sebebiyle okulların tatil olup olmadığı merak edildi. Öğrenciler ve veliler ise arama motorlarında 6 Ekim okullar tatil mi? Cuma günü okul var mı, yok mu? 6 Ekim resmi tatil mi? sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

6 EKİM İETT ÜCRETSİZ Mİ?

6 Ekim günü, İstanbul'un Kurtuluşu olması sebebiyle İETT ücretsiz olacak. Otobüs, metro, metrobüs ve vapurlar Cuma günü 23.59'a kadar ücretsiz olacak.

6 EKİM OKULLAR TATİL Mİ?

6 Ekim 1923'te Şükrü Naili Paşa komutasındaki 3. Kolordu İstanbul'a gird ve işgal resmen sonlandı. Böylece her yılın 6 Ekim'i İstanbul'un kurtuluş günü olarak belirlendi ve kutlanmaya başlandı.

6 Ekim günü resmi tatil olarak sayılmıyor bu nedenle okullarda eğitime devam edilecek.