6 Ekim Cuma Hutbesi yayınlandı! 6 Ekim Cuma Hutbesi tam metni! Diyanet 6 Ekim Cuma Hutbesi!

Diyanet İşleri Başkanlığı 6 Ekim Cuma günü okunacak Cuma hutbesini yayınladı! Cuma'yı idrak etmeyi ve birlik beraberlik ruhunu pekiştiren Cuma Hutbesi ile Müslümanlar bilinçleniyor ve dini bilgiler konusunda farkındalıkları artıyor. 6 Ekim Cuma Hutbesi yayınlandı! İşte, 6 Ekim Cuma Hutbesi tam metni!

Müminleri bir araya getiren ve birlik beraberliğin feyzini almayı sağlayan Cuma Namazı, Cuma Hutbesi ile anlamlı hale geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı 6 Ekim Cuma Hutbesi ile önemli konularda bilgilendirmeler yapılırken inanlar bu konuları öğreniyor; unutulanlar hatırlanıyor. 6 Ekim Cuma Hutbesi yayınlandı! 6 Ekim Cuma Hutbesi tam metni!

6 Ekim CUMA HUTBESİ YAYINLANDI MI?

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