6 Ekim 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 6 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!
Gündem Haberleri
6 Ekim 2023 tarihli Resmi Gazete, atama kararları ve günün ilanları ile birlikte yayımlandı. Yasama, Yürütme ve İdare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer aldı. Resmi Gazete'nin bugünkü kararları ve detayları haberimizde bulabilirsiniz. PDF indirme seçeneği ile Resmi Gazete'nin tamamına ulaşabilirsiniz.
6 Ekim 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 6 Ekim 2023 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 6 Ekim 2023 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…