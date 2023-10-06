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6 Ekim 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 6 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!

6 Ekim 2023 tarihli Resmi Gazete, atama kararları ve günün ilanları ile birlikte yayımlandı. Yasama, Yürütme ve İdare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer aldı. Resmi Gazete'nin bugünkü kararları ve detayları haberimizde bulabilirsiniz. PDF indirme seçeneği ile Resmi Gazete'nin tamamına ulaşabilirsiniz.