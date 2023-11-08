6 cumhurbaşkanı, 12 başbakan ve 14 belediye başkanı gördü: 46 yıllık muhtar yeniden aday oldu

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 46 yıl, 7 dönemdir aralıksız muhtarlık yapan 74 yaşındaki Mustafa Yılmaz, yeniden aday olduğunu açıkladı. Muhtarlık dönemi boyunca bu zamana kadar 6 cumhurbaşkanı, 12 başbakan ve 14 belediye başkanı gören Yılmaz, aday olmak için bir çalışması olmadığını, mahalle sakinlerinin kendisini aday gösterdiğini söyledi.

74 yaşındaki 4 çocuk, 8 torun sahibi muhtar Mustafa Yılmaz, Alaşehir'de rekora koşuyor. 1977 yılında 28 yaşındayken muhtarlığa başlayan Mustafa Yılmaz, önümüzdeki muhtarlık seçimlerinde yeniden aday olduğunu açıkladı. Şeyhsinan Mahallesi'nde kahvehane işleten Mustafa Yılmaz, "Muhtarlık çok önemlidir. Şimdi işler teknoloji sayesinde çok kolaylaştı. Ben burada mahalle sakinlerinin ikametgahlarını, çiftçilik belgelerini, tütün koçanları gibi bir çok evrakı ellerimizle doldurarak görev yaptık. Mahalle sakinlerim beni aday gösterir, ben aday olmam, propaganda yapmam, oy istemeye gitmem. Ben çocukluğumdan beri kahvehane işletiyorum. Bütün mahalle sakinlerimin uğrak yeri burasıdır. Burası karşılıklı sohbet etme, dertleşme, paylaşma yeridir. Benim insanlara yaklaşımım, kurduğum iletişim sayesinde 46 yıldır muhtarlık yapıyorum. Bu dönemde de ben aday olmadım, aday olmayı düşünmüyordum ancak mahalle sakinleri 'aday ol' dediler, ben de yine kıramadım ve aday oldum. Allah'ın takdiri ne ise o olsun. Hizmet için varız, hizmete adayız" dedi.

46 yıldır muhtarlık görevini sürdürmeye devam eden Yılmaz, "Muhtar olduğumda Fahri Korutürk cumhurbaşkanıydı. Göreve başladığımdan bu yana 6 cumhurbaşkanı geçti. O zamandan bu zamana 7. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile devam ediyorum. 12 başbakan gördüm, yerelde ise Mehmet İnce, Alaşehir Belediye Başkanıydı. O günden bu yana da 14 belediye başkanı gördüm" dedi.

Dernek başkanı kutladı

Alaşehir Muhtarları Dayanışma Derneği Başkanı Şevket Çömçömoğlu da Mustafa Yılmaz'ın ilçedeki en uzun süreli muhtar olduğunu belirterek, "Dernek başkanı olarak Mustafa ağabeyimizi tüm muhtarlarımız adına tebrik edip, başarılar dilemek için ziyarete geldim. Muhtarımız bizim örnek alacağımız bir abimiz. Allah herkese onun gibi onurlu bir kişilik ve başarı nasip etsin. Aday olan tüm muhtarlarımıza başarılar diliyorum" dedi.

Mahalle sakinlerinden Fevzi Tuzlak ise, muhtarlarından gayet memnun olduklarını ve herkese her türlü işinde yardıma koştuğunu belirtti.