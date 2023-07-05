Haziran ayında enflasyon yüzde 3.92 artarken, yıllık bazda ise yüzde 38.21'ye geriledi. 6 aylık enflasyon rakamı da netleşirken refah payı öncesi memur ve emekliye yapılacak zam oranı da belli oldu. Vatandaşlar 6 aylık enflasyon oranı nedir 2023? Son altı aylık enflasyon oranı kaç? 6 aylık enflasyon farkı nedir? 2023 aylık enflasyon oranları! araması yapıyor.

6 aylık enflasyon oranı nedir 2023? Son altı aylık enflasyon oranı kaç? 6 aylık enflasyon farkı nedir? 2023 aylık enflasyon oranları! araması gündemde yerini aldı. Merakla beklenen haziran ayı enflasyon verisi TÜİK tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon; 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %3,92, bir önceki yılın aynı ayına göre %38,21 olarak gerçekleşti. Peki, 6 aylık enflasyon oranı nedir 2023? Son altı aylık enflasyon oranı kaç? 6 aylık enflasyon farkı nedir? 2023 aylık enflasyon oranları!

6 AYLIK ENFLASYON ORANI NEDİR 2023?

Haziran ayında enflasyon yüzde 3.92 artarken, yıllık bazda ise yüzde 38.21'ye geriledi. 6 aylık enflasyon rakamı da netleşirken refah payı öncesi memur ve emekliye yapılacak zam oranı da belli oldu. Böylece memur ve memur emeklileri sözleşme zammı ve enflasyon farkıyla yüzde 17.77; SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 19.77 zamma hak kazandı.

MART AYI ENFLASYON KAÇ ÇIKTI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE'deki değişim 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %2,29, bir önceki yılın Aralık ayına göre %12,52, bir önceki yılın aynı ayına göre %50,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %70,20 olarak gerçekleşti.

NİSAN AYI ENFLASYON KAÇ ÇIKTI?

Enflasyon nisan ayında yüzde 2,39 oldu. Yıllık bazda ise yüzde 43,68 olarak açıklanırken düşüş eğilimi önceki aylarda olduğu gibi devam etti. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de son açıklamasında "Enflasyonu büyümeden taviz vermeden düşürüyoruz, yüzde 45'lerin altına gerilemesini bekliyoruz" demişti.

MAYIS AYI ENFLASYON KAÇ ÇIKTI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE'deki değişim 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,04, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,26, bir önceki yılın aynı ayına göre %39,59 ve on iki aylık ortalamalara göre %63,72 olarak gerçekleşti.