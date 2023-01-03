Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin "Enflasyon, aralık ayından itibaren baz etkisiyle de olsa hızlı bir şekilde düşmeye başlayacak" açıklamasının ardından beklenen veriler açıklandı. Peki, 6 aylık enflasyon ne kadar oldu? Son 6 aylık enflasyon toplamı kaç oldu? Aylara göre enflasyon oranları!

Türkiye'de enflasyona karşı mücadele devam ederken, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından düzenli olarak açıklanan enflasyon verileri de ilgiyle takip ediliyor. TÜİK, piyasaların merakla beklediği enflasyon verilerini açıkladı. Merak edilenler arasında ise 6 aylık enflasyon ne kadar oldu? Son 6 aylık enflasyon toplamı kaç oldu? soruları yer alıyor. Aylara göre enflasyon oranları!

6 AYLIK ENFLASYON NE KADAR OLDU?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin "Enflasyon, aralık ayından itibaren baz etkisiyle de olsa hızlı bir şekilde düşmeye başlayacak" açıklamasının ardından beklenen veriler açıklandı. Enflasyon aralık ayında yüzde 1,18, yıllık bazda ise yüzde 64,27 oldu. Geçen ay yıllık enflasyon yüzde 85,51 olarak açıklanmıştı.

Türkiye'de enflasyona karşı mücadele devam ederken, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından düzenli olarak açıklanan enflasyon verileri de ilgiyle takip ediliyor. TÜİK, piyasaların merakla beklediği enflasyon verilerini açıkladı. TÜFE'deki değişim 2022 yılı Aralık ayında, bir önceki aya göre %1,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre %64,27, bir önceki yılın aynı ayına göre %64,27 ve on iki aylık ortalamalara göre %72,31 olarak gerçekleşti. Kasım ayı yıllık enflasyon yüzde 85,51 olarak açıklanmıştı.

BAKAN "HIZLI ŞEKİLDE DÜŞECEK" DEMİŞTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, enflasyon verilerinin düşüşe geçeceğini belirterek; "Döviz kuru oynaklığı minimum seviyede. Öngörülebilirliğin arttığı, insanların hesaplarını çok rahat bir şekilde yapabildiği bir dönemdeyiz. Enflasyon, aralık ayından itibaren baz etkisiyle de olsa hızlı bir şekilde düşmeye başlayacak" demişti.

"ARTIŞIN EN YÜKSEK OLDUĞU ANA GRUP KONUT OLDU"

TÜİK'ten enflasyon verisine ilişkin yapılan açıklama şu şekilde: "Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %25,87 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %79,83 ile konut oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-4,14 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %5,91 ile sağlık oldu.