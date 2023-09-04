6 aylık enflasyon farklı memur maaşı ne kadar olacak? Enflasyon farklı 2024 memur maaşı hesaplama

Milyonlarca memurun merakla beklediği memur enflasyon farkı ne kadar? 6 aylık enflasyon farklı memur maaşı ne kadar olacak? Memur maaşını belirleyecek 6 aylık enflasyon farkı için ikinci veri belli oluyor. Memurlara toplu sözleşme zammıyla 2024'ün ilk 6 ayı için yüzde 15 zam yapılacak. Temmuz - Aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon farkı da bu miktarın üzerine eklenecek. Peki, enflasyon farklı memur maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...

6 aylık enflasyon farklı memur maaşı ne kadar olacak? Memur enflasyon farı ne kadar? Enflasyon farklı 2024 memur maaşı hesapları başladı. Memurlara 2024'ün ilk 6 ayı için yüzde 15 zam yapılacağı kesinleşti. Bu miktarın üzerine enflasyon farkı eklenecek. 2023 yılının ikinci yarısı için beklenen 6 aylık enflasyon yüzde 33,13 seviyesindeydi. İşte, enflasyon farklı öğretmen, doktor, hemşire, memur maaşı...

6 AYLIK MEMUR ENFLASYON FARKI NE KADAR?

TÜİK tarafından bugün açıklanacak Ağustos ayı enflasyon verisiyle iki aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda yüzde 9,49 artmıştı. Yıllık bazda enflasyon yüzde 47,83'e yükselmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK'e göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 58,94, aylık ise yüzde 9,09 oldu.

MEMUR ENFLASYON FARKI BEKLENTİSİ NE KADAR?

2023 yılının ikinci yarısı için beklenen 6 aylık enflasyon yüzde 33,13 olurken, memur enflasyon farkı da yüzde 25,59 oldu. Bu rakamlara yüzde 15'lik toplu sözleşme zammı ilave edilince memur zam oranı yüzde 44,42 olacak.

Memurlara yüzde 44,42 zam yapılması halinde en düşük memur maaşı 31 bin 797 liraya yükselecek. Enflasyon beklentisi gerçek olursa memur maaşları şu şekilde olacak:

MEMUR

Eski maaş: 22.017

Ocak 2024: 31.797 (%44,42 zamlı)

MEMUR EMEKLİSİ

Eski maaş: 9.876

Ocak 2024: 14.263 (%44,42 zamlı)

ŞUBE MÜDÜRÜ (ÜNİ MEZUNU) 1/4

Eski maaş: 32.438

Ocak 2024: 46.847 (%44,42 zamlı)

MEMUR (ÜNİ MEZUNU) 9/1

Eski maaş: 22.926

Ocak 2024: 33.110 (%44,42 zamlı)

UZMAN ÖĞRETMEN 1/4

Eski maaş: 29.525

Ocak 2024: 42.640 (%44,42 zamlı)

ÖĞRETMEN 1/4

Eski maaş: 26.642

Ocak 2024: 38.476 (%44,42 zamlı)

BAŞKOMİSER 1/3

Eski maaş: 32.613

Ocak 2024: 47.100 (%44,42 zamlı)

POLİS MEMURU 8/1

Eski maaş: 29.512

Ocak 2024: 42.621 (%44,42 zamlı)

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UZMAN DOKTOR 1/4

Eski maaş: 37.162

Ocak 2024: 53.669 (%44,42 zamlı)

HEMŞİRE (ÜNİ MEZUNU) 5/1

Eski maaş: 26.428

Ocak 2024: 38.167 (%44,42 zamlı)

TEKNİSYEN (LİSE MEZUNU) 11/1

Eski maaş: 23.525

Ocak 2024: 33.975 (%44,42 zamlı)

PROFESÖR 1/4

Eski maaş: 48.111

Ocak 2024: 69.482 (%44,42 zamlı)

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1

Eski maaş: 31.750

Ocak 2024: 45.853 (%44,42 zamlı)

VAİZ 1/4

Eski maaş: 27.608

Ocak 2024: 39.871 (%44,42 zamlı)

AVUKAT 1/4

Eski maaş: 31.549

Ocak 2024: 45.563 (%44,42 zamlı)

İLK 6 AY İÇİN YÜZDE 15 ZAM

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun, 2024-2025'teki memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına zammı da içeren toplu sözleşmeye ilişkin kararı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının aynı dönemi kapsayan, hizmet kollarına yönelik mali ve sosyal haklara ilişkin 7.Dönem Toplu Sözleşmeye dair tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Toplu sözleşmedeki 4,5,6 ve 7'nci maddeler oy çokluğuyla, diğer maddelerin tamamı ise oy birliğiyle kabul edildi.

Kurul kararına göre memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak.