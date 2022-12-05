Gündemde 6 aylık enflasyon farkının kaç olduğu konusu yer alıyor. Arama motorlarında Kasım ayı Enflasyon oranı kaç? sorusu aratılıyor. Ocak ve Temmuz aylarında 2 kez zam alan memurların merak ettikleri arasında Son 4 aylık memur enflasyon farkı kaç oldu? sorusu yer alıyor. Peki, 6 aylık enflasyon farkı kaç oldu? Kasım ayı enflasyon oranı ne? 6 aylık enflasyon oranları ne? 2022 ilk 6 ay enflasyon rakamları! İşte merak edilenler...

6 aylık enflasyon farkı kaç oldu? sorusu gündemde. TÜİK tarafından Kasım ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından vatandaşlar 6 aylık enflasyon farkı kaç oldu? sorusunu merak etti. Peki, 6 aylık enflasyon farkı kaç oldu? Kasım ayı enflasyon oranı ne? 6 aylık enflasyon oranları ne? 2022 ilk 6 ay enflasyon rakamları!

6 AYLIK ENFLASYON FARKI KAÇ OLDU?

HAZİRAN 2022 ENFLASYON ORANI

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon geçtiğimiz ay yüzde 4,95 artarken, yıllık bazda yüzde 78,62'ye çıktı. Böylece yıllık enflasyon son 20 yılın zirvesine çıktı. Memur ve emekli maaşına yapılacak zam oranı olan 6 aylık enflasyon ise yüzde 42,35 olarak gerçekleşti.

TEMMUZ 2022 ENFLASYON ORANI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı.

TÜFE temmuz ayında yüzde 2,37 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 79,60'a yükseldi.

AA Finans'ın, 14 ekonomistle yaptığı ankette aylık bazda yüzde 3,40 artış beklenirken, yıllık enflasyonun yüzde 81,42'ye yükseleceği tahmin edilmişti.

Yurt içi ÜFE temmuzda yüzde 5,17, yıllık bazda yüzde 144,61 artış kaydetti.

Çekirdek enflasyon olarak nitelendirilen işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE aylık yüzde 3,49 oldu. Yıllık bazda yüzde 68,46 olarak gerçekleşti

AĞUTOS 2022 ENFLASYON ORANI

Buna göre TÜFE'deki değişim 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %1,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre %47,85, bir önceki yılın aynı ayına göre %80,21 ve on iki aylık ortalamalara göre %54,69 olarak gerçekleşti.

EYLÜL 2022 ENFLASYON ORANI

TÜFE'deki değişim 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %3,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre %52,40, bir önceki yılın aynı ayına göre %83,45 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,91 olarak gerçekleşti.

EKİM 2022 ENFLASYON ORANI

TÜFE'de değişim 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %57,80, bir önceki yılın aynı ayına göre %85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,26 olarak gerçekleşti.

KASIM 2022 ENFLASYON ORANI

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %84,39, aylık %2,88 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %70,36 olarak gerçekleşti.