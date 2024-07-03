6 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU MU? 3 Temmuz enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TÜİK 2024 Haziran ayı TÜFE oranı!

TÜİK tarafından açıklanacak olan enflasyon rakamları, 6 aylık enflasyon oranı belirlenecek. Memur ve emekli maaş zam oranları bu farka göre belli olacak. Kira artış oranı Haziran ayı TÜFE kararı ile açıklanacak. 6 aylık enflasyon farkı belli oldu mu? TÜİK enflasyon ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizdedir…

TÜİK HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Buna göre, haziran ayı enflasyon verileri 3 Temmuz 2024 Çarşamba günü saat 10.00'da duyurulacak.

6 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLACAK

Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayları için açıklanan enflasyon verileriyle birlikte, 5 aylık enflasyon farkı yüzde 22,72 olarak belirlendi. Bu verilere göre, emekliler mayıs ayı itibarıyla yüzde 22,72 enflasyon farkı almaya hak kazandı.

Merkez Bankası tarafından gerçekleştirilen son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde, 6 aylık enflasyon oranı yüzde 25,81 olarak öngörülüyor.

Temmuz ayında açıklanacak haziran ayı enflasyon verileri bu tahminlerle uyumlu olursa, emeklilerin alacağı zam oranı enflasyon farkına bağlı olarak yüzde 25,81 olacak.

MAYIS AYI ENFLASYON ORANI NE OLMUŞTU?

Mayıs ayında enflasyon aylık yüzde 3,37 olurken yıllık yüzde 75,45'e yükseldi. Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,37, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 22,72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 75,45 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 62,51 olarak gerçekleşti. Beş aylık enflasyon farkı yüzde 22,72 olarak hesaplandı. Enflasyon 12 aylık ortalamalara göre yüzde 62,51 olarak gerçekleşti.