Üye Girişi
Haberler

6 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU MU? 3 Temmuz enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TÜİK 2024 Haziran ayı TÜFE oranı!

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından 6 aylık enflasyon farkı belli oluyor. Kira artış oranı TÜFE'ye göre belirlenecek. Ayrıca emekli ve memur maaşlarına zam oranı açıklanacak. Peki, enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

TÜİK tarafından açıklanacak olan enflasyon rakamları, 6 aylık enflasyon oranı belirlenecek. Memur ve emekli maaş zam oranları bu farka göre belli olacak. Kira artış oranı Haziran ayı TÜFE kararı ile açıklanacak. 6 aylık enflasyon farkı belli oldu mu? TÜİK enflasyon ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizdedir…

TÜİK HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Buna göre, haziran ayı enflasyon verileri 3 Temmuz 2024 Çarşamba günü saat 10.00'da duyurulacak.

6 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU MU? 3 Temmuz enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TÜİK 2024 Haziran ayı TÜFE oranı!

6 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLACAK

Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayları için açıklanan enflasyon verileriyle birlikte, 5 aylık enflasyon farkı yüzde 22,72 olarak belirlendi. Bu verilere göre, emekliler mayıs ayı itibarıyla yüzde 22,72 enflasyon farkı almaya hak kazandı.

Merkez Bankası tarafından gerçekleştirilen son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde, 6 aylık enflasyon oranı yüzde 25,81 olarak öngörülüyor.

Temmuz ayında açıklanacak haziran ayı enflasyon verileri bu tahminlerle uyumlu olursa, emeklilerin alacağı zam oranı enflasyon farkına bağlı olarak yüzde 25,81 olacak.

6 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU MU? 3 Temmuz enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TÜİK 2024 Haziran ayı TÜFE oranı!

MAYIS AYI ENFLASYON ORANI NE OLMUŞTU?

Mayıs ayında enflasyon aylık yüzde 3,37 olurken yıllık yüzde 75,45'e yükseldi. Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,37, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 22,72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 75,45 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 62,51 olarak gerçekleşti. Beş aylık enflasyon farkı yüzde 22,72 olarak hesaplandı. Enflasyon 12 aylık ortalamalara göre yüzde 62,51 olarak gerçekleşti.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Gündem Gündem Finans Ekonomi Haberler

Gollerden sonra neden bozkurt işareti yaptı? Merih'ten maç sonu dikkat çeken sözler

Gollerden sonra neden bozkurt işareti yaptı? Merih'ten maç sonu dikkat çeken sözler

 Ne diyeceği merak konusuydu! İmamoğlu'ndan Kurum'un Çevre Bakanı olarak atanmasına ilk yorum

Ne diyeceği merak konusuydu! İmamoğlu'ndan Kurum'un Çevre Bakanı olarak atanmasına ilk yorum

 Tüfek ve satırla ev basıp haraç isteyen şahsa meydan dayağı! Yaptıklarına bin pişman ettiler

Tüfek ve satırla ev basıp haraç isteyen şahsa meydan dayağı! Yaptıklarına bin pişman ettiler

 Milli futbolcularımızdan kötü haber! Çeyrek finalde oynayamayacaklar

Milli futbolcularımızdan kötü haber! Çeyrek finalde oynayamayacaklar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title