6 Aylık enflasyon 2023! Aylara göre enflasyon farkı kaç oldu? TÜİK Mart, Nisan, Mayıs, Haziran enflasyon rakamları kaç çıktı?

Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, enflasyon geçtiğimiz ay yüzde 9,49 artarken, yıllık bazda yüzde 47,83'e çıktı. Arama motorlarında ise 6 Aylık enflasyon 2023! Aylara göre enflasyon farkı kaç oldu? TÜİK Mart, Nisan, Mayıs, Haziran enflasyon rakamları nedir? soruları aratılıyor. Detaylar haberimizde yer alıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu, merakla beklenen enflasyon rakamlarını açıkladı. Haziran ayında yüzde 3,92 artan enflasyon Temmuz'da yüzde 9,49 yükseliş gösterirken, böylece yıllık enflasyon yüzde 47,83'e çıktı. Enflasyonda yıllık bazda sekiz aydır devam eden düşüş serisi Temmuz ayı itibariyle son bulurken aylık enflasyon da 1,5 yılın zirvesine tırmandı. Peki, 6 Aylık enflasyon 2023! Aylara göre enflasyon farkı kaç oldu? TÜİK Mart, Nisan, Mayıs, Haziran enflasyon rakamları nedir? İşte tüm merak edilenler...

6 AYLIK ENFLASYON FARKI 2023!



Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, enflasyon geçtiğimiz ay yüzde 9,49 artarken, yıllık bazda yüzde 47,83'e çıktı. Temmuz'da aylık enflasyon, ücret ve vergi ayarlamaları, akaryakıt fiyatlarında yaşanan artışın etkisiyle Ocak 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

ŞUBAT AYI ENFLASYON KAÇ ÇIKTI?

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %3,15, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,00, bir önceki yılın aynı ayına göre %55,18 ve on iki aylık ortalamalara göre %71,83 olarak gerçekleşti.

MART AYI ENFLASYON KAÇ ÇIKTI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE'deki değişim 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %2,29, bir önceki yılın Aralık ayına göre %12,52, bir önceki yılın aynı ayına göre %50,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %70,20 olarak gerçekleşti.

NİSAN AYI ENFLASYON KAÇ ÇIKTI?

Enflasyon nisan ayında yüzde 2,39 oldu. Yıllık bazda ise yüzde 43,68 olarak açıklanırken düşüş eğilimi önceki aylarda olduğu gibi devam etti. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de son açıklamasında "Enflasyonu büyümeden taviz vermeden düşürüyoruz, yüzde 45'lerin altına gerilemesini bekliyoruz" demişti.

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143 TEMEL BAŞLIKTAN 135'İ ARTTI

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 2023 yılı Temmuz ayı itibarıyla, 4 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 135 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %8,92, bir önceki yılın Aralık ayına göre %34,66, bir önceki yılın aynı ayına göre %54,32 ve on iki aylık ortalamalara göre %58,08 olarak gerçekleşti.