(6 ayda yaklaşık 7164 kilometre yol gidip dünyanın) Kim Milyoner Olmak İster 23 Ekim Soru Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru!

23 Ekim Pazar ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (6 ayda yaklaşık 7164 kilometre yol gidip dünyanın...) Kim Milyoner Olmak İster 23 Ekim Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru! 6 ayda yaklaşık 7164 kilometre yol gidip dünyanın en büyük GPS çizimini yaparak Guinness Dünya Rekorlarına giren Yasuşi Takahaşi'nin bu çizimle yazdığı cümlenin Türkçe çevirisi hangisidir?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 23 EKİM PAZAR 100 BİN LİRALIK SORUSU

6 ayda yaklaşık 7164 kilometre yol gidip dünyanın en büyük GPS çizimini yaparak Guinness Dünya Rekorlarına giren Yasuşi Takahaşi'nin bu çizimle yazdığı cümlenin Türkçe çevirisi hangisidir?

A-) Seni seviyorum

B-) Merhaba Dünya

C-) Evlen benimle

D-) Bunu yazan Yasuşi