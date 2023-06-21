Ticaret Bakanı Ömer Bolat, internet üzerinden satılan ikinci el araç fiyatlarının sıfır araç fiyatını geçemeyeceğini açıkladı. 6 ay ve 6 bin kilometre sınırı süresi 1 Ocak 2024'e kadar uzatıldı. Kapsamlı görüşmeler sonucunda Temmuz-Ağustos gibi fiyatlarda dengelenme bekleniyor. Peki, 6 ay ve 6 bin kilometre uygulamasının süresi uzatıldı mı? 6 ay ve 6 bin kilometre sınırının süresi uzatıldı mı, ne kadar oldu?

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, internet ortamında satılan ikinci el araç fiyatlarının sıfır araç fiyatını geçemeyeceğini açıkladı. Bu konuya ilişkin tüm online satış siteleri ile de görüşüldüğünü belirten Bakan Bolat, "Temmuz-Ağustos gibi fiyatlarda dengelenmeyi göreceğiz" dedi. Peki, 6 ay ve 6 bin kilometre uygulamasının süresi uzatıldı mı? 6 ay ve 6 bin kilometre sınırının süresi uzatıldı mı, ne kadar oldu?

6 AY VE 6 BİN KİLOMETRE UYGULAMASININ SÜRESİ UZATILDI MI?

Ticaret Bakanlığı, "6 ay ve 6 bin kilometre" düzenlemesinin kapsamını da genişletti. Buna göre fahiş fiyat artışı ve stokçuluğa karşı uygulamanın süresi 1 Ocak 2024''e kadar uzatıldı. Ticari faaliyet olarak değerlendirilen bireysel otomobil satışları da 6 ay 6 bin kilometre sınırı kapsamına alındı.

Ticaret Bakanlığı''nın açıklamasının tamamı şu şekilde: "Ülkemizin en güçlü olduğu sektörlerden biri olan Otomotiv sektöründe üretim, istihdam, ihracat ve satışlar noktasındaki olumlu gelişmelerden memnuniyet duyuyoruz. Bununla beraber, otomotiv sektörümüzde son birkaç aydır arz talep dengesine aykırı şekilde cereyan eden fahiş fiyat oluşumlarının ve haksız ticari uygulamaların önüne geçmek ve rekabetçi, adil ve istikrarlı bir piyasa yapısını yeniden tesis ederek, motorlu kara taşıtı alım satımında düzenli işleyişi sağlamak amacıyla, Ticaret Bakanlığımız ile otomotiv sektörünün yetkili kuruluşları olan otomotiv üretici ve distribütörleri, yetkili bayiler ve oto galeri temsilcileri ile Ticaret Bakanlığımızda 19 Haziran 2023 tarihinde kapsamlı görüşmeler yapılmıştır.