6 AĞUSTOS TV YAYIN AKIŞI || Bugün televizyonda neler var? Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT1, NOW

Güncel bilgilere göre 6 Ağustos TV yayın akışı, izleyicilere dolu dolu bir gün sunuyor. Özellikle Kanal D, ATV, Show TV, TRT 1, Star TV, FOX ve TV8 gibi popüler kanallar, sabah kuşaklarından geceye kadar farklı türlerde yayınlarla ekran başındaki izleyicilere hitap ediyor. İşte bugün televizyonda neler var sorusunun yanıtı ve 6 Ağustos TV yayın akışı detayları…

ATV YAYIN AKIŞI

00:00 Aile Saadeti

02:20 Bir Gece Masalı

05:10 Ateş Kuşları

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kader Oyunları

13:00 Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

17:00 Nadide Hayat

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Taşıyıcı

22:30 Dizi

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:00 Sinema

01:30 Zalim İstanbul

03:45 Kuzey Güney

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:30 Yaprak Dökümü

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Uzak Şehir

16:00 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Thor

22:30 Thor

NOW TV YAYIN AKIŞI

00:00 Yetenek Sizsiniz

00:15 İlk Buluşma

02:15 İnadına Aşk

04:00 Son Yaz

06:00 Karagül

08:00 Çalar Saat

10:00 Yasak Elma

12:45 Sen Çal Kapımı

15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

16:30 Karagül

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Yetenek Sizsiniz

23:30 Transfer Dosyası

SHOW TV YAYIN AKIŞI

00:00 Hadi Hayırlısı: Istakoz'un Haritası

01:45 Kızılcık Şerbeti

04:00 Hadi Hayırlısı: Istakoz'un Haritası

06:00 Siyah Kalp

09:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:00 Bahar

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Aykut Enişte

22:30 Hanzo

23:45 Aykut Enişte

STAR TV YAYIN AKIŞI

00:00 Bayi Toplantısı

00:45 Aramızda Kalsın

02:30 Kiralık Aşk

04:30 Erkenci Kuş

07:00 Menajerimi Ara

09:00 Ada Masalı

11:00 Ateşböceği

13:30 Kiralık Aşk

16:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Şekerpare

22:00 Ölümcül Sır

TRT 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Gönül Dağı

04:10 Seksenler

05:00 Kim Gitsin?

06:00 Ege'nin Hamsisi

08:35 Kod Adı Kırlangıç

09:55 Kendi Düşen Ağlamaz

13:00 Seksenler

14:15 Teşkilat

17:45 Kim Gitsin?

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Çağrı

23:35 Gönül Dağı

TV8 YAYIN AKIŞI

00:00 MasterChef Türkiye

00:15 Yaparsın Bilirim

03:30 Gazete Magazin Yaz

06:00 Tuzak

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Gazete Magazin Yaz

13:00 Yaparsın Bilirim

16:00 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye