6 AĞUSTOS TV YAYIN AKIŞI || Bugün televizyonda neler var? Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT1, NOW
Televizyon izleyicilerinin merakla araştırdığı 6 Ağustos TV yayın akışı belli oldu. Her gün olduğu gibi "Bugün televizyonda neler var?" sorusu gündemdeki yerini korurken, 6 Ağustos TV yayın akışı listeleri de büyük ilgi görüyor.
Güncel bilgilere göre 6 Ağustos TV yayın akışı, izleyicilere dolu dolu bir gün sunuyor. Özellikle Kanal D, ATV, Show TV, TRT 1, Star TV, FOX ve TV8 gibi popüler kanallar, sabah kuşaklarından geceye kadar farklı türlerde yayınlarla ekran başındaki izleyicilere hitap ediyor. İşte bugün televizyonda neler var sorusunun yanıtı ve 6 Ağustos TV yayın akışı detayları…
ATV YAYIN AKIŞI
00:00 Aile Saadeti
02:20 Bir Gece Masalı
05:10 Ateş Kuşları
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kader Oyunları
13:00 Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
17:00 Nadide Hayat
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Taşıyıcı
22:30 Dizi
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:00 Sinema
01:30 Zalim İstanbul
03:45 Kuzey Güney
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:30 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Uzak Şehir
16:00 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Thor
22:30 Thor
NOW TV YAYIN AKIŞI
00:00 Yetenek Sizsiniz
00:15 İlk Buluşma
02:15 İnadına Aşk
04:00 Son Yaz
06:00 Karagül
08:00 Çalar Saat
10:00 Yasak Elma
12:45 Sen Çal Kapımı
15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası
16:30 Karagül
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Yetenek Sizsiniz
23:30 Transfer Dosyası
SHOW TV YAYIN AKIŞI
00:00 Hadi Hayırlısı: Istakoz'un Haritası
01:45 Kızılcık Şerbeti
04:00 Hadi Hayırlısı: Istakoz'un Haritası
06:00 Siyah Kalp
09:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
12:00 Bahar
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Aykut Enişte
22:30 Hanzo
23:45 Aykut Enişte
STAR TV YAYIN AKIŞI
00:00 Bayi Toplantısı
00:45 Aramızda Kalsın
02:30 Kiralık Aşk
04:30 Erkenci Kuş
07:00 Menajerimi Ara
09:00 Ada Masalı
11:00 Ateşböceği
13:30 Kiralık Aşk
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Şekerpare
22:00 Ölümcül Sır
TRT 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Gönül Dağı
04:10 Seksenler
05:00 Kim Gitsin?
06:00 Ege'nin Hamsisi
08:35 Kod Adı Kırlangıç
09:55 Kendi Düşen Ağlamaz
13:00 Seksenler
14:15 Teşkilat
17:45 Kim Gitsin?
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Çağrı
23:35 Gönül Dağı
TV8 YAYIN AKIŞI
00:00 MasterChef Türkiye
00:15 Yaparsın Bilirim
03:30 Gazete Magazin Yaz
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Gazete Magazin Yaz
13:00 Yaparsın Bilirim
16:00 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye